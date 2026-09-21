Hoy comienza la devolución de Fonasa 2026 para un grupo específico de personas

Hoy lunes 21 de setiembre de 2026 comienzan los pagos de la devolución de Fonasa a todas las personas que les corresponde recibir un reembolso por sus aportes al Fondo Nacional de Salud.

El Banco de Previsión Social (BPS) determina si un contribuyente tiene algo para cobrar y el monto que puede recibir en función de sus aportes realizados en el año 2025. En total, hay unas 152.000 personas comprendidas en Uruguay.

Las personas que cuentan con un usuario personal BPS podrán acceder al monto y cálculo de su devolución a través del servicio "Consultar detalle de devolución Fonasa". Previo a eso, esos mismos contribuyentes deberían haber recibido un correo electrónico con un recibo, en caso de ser una de las personas a quienes les corresponde una devolución del excedente de aportes al Fonasa. Todas las personas pueden hacer su consulta por la devolución Fonasa a través de este enlace.

Quiénes pueden cobrar una devolución Fonasa este 21 de setiembre

De acuerdo a la información confirmada por BPS, las personas que pueden percibir un cobro por excedente de sus aportes de Fonasa son las siguientes:



Trabajadores con ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.629 nominales.

con ingresos promedio mensuales superiores a $ 122.629 nominales. Jubilados o pensionistas con ingresos promedio mensuales superiores a $ 132.848 nominales.

BPS aclaró que esto es una referencia indicativa, y que el valor final está sujeto a la situación familiar de cada persona.

Persona realizando un pago en pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

En el caso de que el beneficiario haya fallecido, la liquidación puede ser solicitada por sus herederos a través de haberes sucesorios.

Métodos de cobro para recibir la devolución Fonasa

El pago se hará efectivo desde este 21 de setiembre para las personas que hayan optado por una de estas modalidades de pago:



A través de cuenta bancaria

Instrumento de dinero electrónico (Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue)

(Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue) Presentándose con su cédula de identidad en empresas contratistas ( Abitab , Redpagos , Anda o supermercados El Dorado )

( , , o ) También se puede realizar el cobro en la tesorería de BPS, en Montevideo (Colonia 1851, planta baja).

Edificio sede del BPS en Montevideo. Foto: Estefania Leal/Archivo El País

Las otras vías de consulta por la devolución Fonasa son llamando al número 0800 2016 (línea gratuita) o a través de WhatsApp Fonasa: 092 366 272.