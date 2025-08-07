Hay unos 1.200 trabajadores a la espera de prórrogas en seguro de paro, ¿qué dice el Ministerio de Trabajo?

Redacción El País

El director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, sostuvo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) está realizando “todas las gestiones necesarias para agilizar los trámites dentro del marco legal y administrativo vigentes” para establecer prórrogas de seguro de paro en aquellas empresas que atraviesan dificultades. Los trabajadores en esta situación suman 1.211.

En declaraciones a la web del MTSS, Di Doménico agregó que durante los últimos meses se trabajó con síndicos, interventores y responsables de empresas para completar la documentación básica necesaria para formalizar las solicitudes de extensión.

En ese sentido, el titular hizo referencia al caso del Frigorífico Casa Blanca de Paysandú (Fricasa) con 303 trabajadores y la empresa de Paso de los Toros, Tacuarembó, Bamidal con 62 trabajadores. “La demora se debió a falta de documentación y no porque se les iba a negar o porque hubiera atrasos en la gestión”, señaló Di Doménico. Ambas empresas están en concurso de acreedores, vinculadas a la estafa de Conexión Ganadera.

Por otra parte, el jerarca recordó el caso de Dirox, una empresa del sector químico en San José con 54 trabajadores a la espera de extensión de seguro de paro. “Viene con el régimen especial desde hace más de dos años”, indicó y agregó que por este motivo, “existirían beneficiarios cuyos datos no figuran en los reportes habituales del Banco de Previsión Social (BPS)”.

Industria metalúrgica.

Una de las empresas con despidos más recientes que causó polémica en la industria metalúrgica fue el caso de Schellenberg, con 18 trabajadores que solicitaron la prórroga. Di Doménico indicó que se trabaja en conjunto con el sindicato para acceder a información ya que la empresa no ha comparecido aún.

Unas 151 personas de la empresa constructora Stiler —subcontratada en la obra de ampliación de la Terminal Cuenca del Plata— también esperan por el seguro de paro, Di Doménico explicó que la condición de estos trabajadores se debe a una fundamentación técnica y a la integración de nóminas con los consentimientos de las personas.

Por otra parte, el jerarca también hizo referencia a la situación de algunas empresas frigoríficas como Rondatel (Rosario, Colonia) y Lorsinal (Montevideo), cuyos 503 trabajadores se encuentran sin cobertura. “Estamos muy preocupados porque los accionistas de estos frigoríficos, que pertenecen a un grupo económico extranjero, no dan muestras fehacientes de capitalizar los emprendimientos y ponerlos en marcha”, dijo en referencia a estos casos.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Foto: Archivo El País

Di Doménico también se refirió a Calcar, que tras su cierre en Colonia en abril de este año, se vieron perjudicados unos 120 trabajadores. El jerarca aseguró que la cartera se encuentra negociando con el síndico para acceder a la información necesaria de los trabajadores en la planta, lo que se dificulta por la continuidad parcial de actividades bajo otra empresa.

“Cuando no aparece clara la figura del empleador tenemos dificultad para cumplir con el deber legal de iniciar el proceso. Si existe la figura del empleador o, como en este caso, un representante del Poder Judicial debe acompañar los procesos administrativos del subsidio”, explicó.

El director de Seguridad Social también recordó que la normativa establece la documentación necesaria para realizar los trámites. “Hay una falsa interpretación de la norma en cuanto a que nosotros tenemos que ir pidiéndolos gradualmente. No es así. Si no se tiene todo, el trámite pierde eficacia”, resaltó.