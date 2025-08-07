La brecha con Brasil, el "efecto Temu" y el desvío con Argentina dificultan a supermercados y autoservicios

Si bien la brecha de precios con Brasil no es tan significativa como hace algunos meses atrás, en el vecino país hay varios productos con una diferencia de precios entre 200% y 300% respecto a Uruguay, según el Indicador de Precios Fronterizos (IPF) del Observatorio Económico de la Universidad Católica (UCU). Este escenario preocupa a comerciantes que ahora no solo tienen que prestar atención a los precios de frontera sino también al contrabando que se traslada a todo el territorio nacional.

El presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines (Cambadu), Daniel Fernández, dijo a El País que en Montevideo existe una mayor presencia de artículos de contrabando y agregó que la llegada de algunos artículos se volvió cada vez más notoria en departamentos como Maldonado y Rocha.

De acuerdo con los datos del IPF, los alimentos y bebidas del lado uruguayo son un 76,74% más caros que en Brasil; dentro de los cuales, subproductos como el arroz, la harina, huevos y café presentan diferencias de hasta 200%. Fernández coincidió con que este tipo de artículos son los más afectados y agregó que se observa una importante diferencia con productos de higiene tanto del hogar como personal y golosinas.

Por su parte, el gerente general de la Asociación de Supermercados (ASU), Daniel Menéndez, resaltó a El País que la diferencia cambiaria con los países vecinos es una preocupación constante e histórica.

Sin embargo, ambos coincidieron en que el impacto más grande se generó hace unos años cuando la brecha de precios con Argentina, que alcanzó una diferencia de 180,2% en setiembre del 2023.

Argentina

La brecha de precios con el vecino país presentó en junio los niveles más bajos desde 2017. Según el IPF de la UCU, adquirir la canasta básica en Salto durante junio fue solamente 14,24% más caro que en Concordia.

Fernández sostuvo que si bien la brecha cambiaria con Brasil es notoria, los efectos de los últimos años en Argentina tuvieron repercusiones más significativas. Además, resaltó que el desvío de consumo no es masivo en comparación con hace algunos años.

Inflación en Uruguay. Foto: Darwin Borrelli

En tanto, el gerente general de ASU destacó que Uruguay es un país “caro” y que elementos como costos ocultos y regulaciones hacen que los precios de algunos productos sean todavía más altos. Por este motivo, consideró importante que el gobierno preste especial atención a este tipo de elementos que resultan en un sobrecosto.

En junio de este año, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, anunció una serie de medidas para paliar la situación que se vive actualmente con Brasil.

Para Menéndez la problemática en la frontera requiere la aplicación de medidas estructurales y más espaciadas en el tiempo ya que explicó que se trata de un problema de mayor trasfondo.

Efecto Temu

La llegada de la aplicación china de comercio electrónico Temu a Uruguay generó importantes cambios en los hábitos de consumo de la población, que se perfilan cada vez más a la compra de artículos a través de esa plataforma.

Las compras bajo franquicia de encomiendas sin impuestos presentaron un aumento de 214% en el primer semestre de este año en comparación al mismo período del 2024, según datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). De hecho, en junio se procesaron 176.303 encomiendas bajo el régimen de franquicia sin impuestos. Eso fue superado únicamente por mayo cuando se recibieron 200.454 paquetes y fueron los dos meses más altos de la historia en cantidad de paquetes.

Bolsa de pedido de Temu.

Si bien la parte más sustancial de las ganancias de los supermercados está vinculada al consumo de alimentos y bebidas, muchos de ellos cuentan con artículos de bazar, ropa y calzado, que son los rubros más afectados por la llegada de Temu, según la información de la Cámara de Comercio y Servicios (Ccsuy).

La Ccsuy estimó que durante el primer trimestre del año el rubro supermercados y minimercados alcanzó un crecimiento interanual de sus ventas de 2,7%; un ritmo menor al del último trimestre de 2024, cuando aumentaron un 3,4%.

El gerente de ASU destacó que si bien la participación de la app china en Uruguay implica una “competencia legal”, genera molestias entre los comerciantes que observan un desvío de consumo en la venta de algunos artículos.

Sin embargo, Fernández sostuvo que aunque se trata de una preocupación para todo el sector, los pequeños almacenes y autoservicios no observan mayores cambios debido al “efecto Temu”.

Dólar

El valor del dólar es una pieza clave en el rubro ya que no sólo explica parte de la brecha de precios, sino que a nivel comercial juega un rol sustancial para la cadena de distribución.

En lo que va del año, el dólar en Uruguay retrocede 9,15%. El debilitamiento de la moneda estadounidense durante lo que va del año influye de forma directa en los productos importados (abaratándolos), y estos representan entre un 65% y 70% de los artículos exhibidos en góndolas de supermercado. Por este motivo, tanto Fernández como Menéndez coincidieron en que la caída que presenta el dólar no repercute de forma directa en los comerciantes.