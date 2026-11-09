“Es el principio del fin”: la medida de Aduanas que busca bajar costos y preocupa a transportistas y empresas

La Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay (Catidu) y la empresa Bodypal cuestionaron ante la Comisión de Hacienda de Diputados una iniciativa de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) para exonerar el uso de precintos electrónicos en operaciones de tránsito de mercadería pertenecientes a cadenas logísticas de seguridad, certificadas por operadores económicos calificados

La medida, defendida por el director nacional de Aduanas, Joaquín Serra, apunta a reducir costos para las empresas y a incentivar la facilitación del comercio. Esto ya había generado cuestionamientos por el posible impacto en la trazabilidad de las cargas y los riesgos de ingreso de mercadería ilegal, como drogas.

Martín Paleo, director de Catidu, advirtió que los cambios podrían aumentar la responsabilidad civil de las empresas transportistas y la penal de los choferes. Explicó que, en la mayoría de los casos, los transportistas no intervienen en la carga de los camiones ni conocen qué mercadería trasladan.

Camiones de carga. Leonardo Maine/Archivo El Pais

“En el 99% de las cargas no sabemos qué es lo que se está transportando (...) Terminamos asumiendo un riesgo mayor al actual a la hora de transportar la carga”, sostuvo señaló Paleo.

Por su parte, el presidente de la cámara, Mauro Borzacconi, defendió el sistema actual por la trazabilidad que permite desde el punto de partida hasta el destino. Señaló que contribuyó a reducir los robos y los costos de los seguros.

“El precinto es una garantía para el transporte”, afirmó y advirtió que sin el dispositivo se perdería la posibilidad de reconstruir el recorrido de los camiones. “Hoy sabemos (...) si se desvió de la ruta o no, si agarró un camino vecinal o si estuvo detenido en algún punto durante un tiempo”, dijo.

Camión de carga con precinto electrónico. Dirección Nacional de Aduanas.

En la misma comisión compareció Bodypal, empresa proveedora del servicio. Su director general, Carlos Baladón, aseguró que la compañía lleva registrados “900.000 tránsitos efectuados con hurto cero” y afirmó que el sistema “le ahorra a Uruguay US$ 19 millones”.

Baladón cuestionó especialmente la eventual exoneración del precinto en operaciones vinculadas al aeropuerto, Zonamérica y el polo logístico. Según dijo, el costo del dispositivo en esos casos es de US$ 43. “Es el principio del fin del precinto electrónico, de algo que funciona a las maravillas y es orgullo de toda América”, advirtió.