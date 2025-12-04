El sindicato de camioneros apoya el "Gran Hermano" del transporte de carga y advierte posibles movilizaciones

Redacción El País

El Sindicato Único del Transporte de Carga Ramas y Afines (Sutcra) resolvió declararse en pre conflicto y advirtió que iniciará movilizaciones a nivel internacional. El motivo de la resolución es que el gremio consideró "insuficiente" la propuesta correspondiente al Consejo de Salarios realizada por el sector patronal y mostró su apoyo a la guía electrónica de carga, conocida como el "Gran Hermano" del transporte de carga.

"Se sigue insistiendo en temas como descanso rotativo y multas de tránsito cuestiones que para nosotros son inaceptables", indicó el Sutcra en un comunicado y agregó: "Los puntos que continuaremos reivindicando son los ya manifestados de los cuales son posicionarnos en la primera franja de las pautas del (Poder) Ejecutivo, los aumentos de los viáticos correspondientes y la masa salarial para los peones en 22 jornales asegurados".

Transporte de carga

Por otra parte, el Sutcra también se refirió a la guía electrónica de carga que tiene previsto conocer —mediante la instalación de GPS en los camiones— cómo es la circulación de los vehículos, las cargas que trasladan y qué rutas recorren. A ello se le denomina el "Gran Hermano" del transporte de carga, por la información que proveerá.

"Manifestamos nuestro total respaldo a la instalación de la guía electrónica de carga y la reglamentación del convenio 153 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)", señaló el gremio.

Hace algunas semanas el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) recibió en una reunión a distintos actores del sector en la que presentaron un documento preliminar para reglamentar el convenio 153 de la OIT sobre la duración del trabajo y períodos de descanso en el transporte por carretera.

Transporte de carga.

El mismo fue ratificado en Uruguay en el año 1989 aunque nunca entró en vigencia para ser aplicado en el derecho interno. "Ambas cuestiones van a hacer posible y un mejor transporte con mejores condiciones de salud y seguridad para todos", concluyó el comunicado del Sutcra.