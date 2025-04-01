El récord que marcaron los pagos electrónicos en el Uruguay, ¿adiós al efectivo y al cheque?

Redacción El País

Los pagos electrónicos siguen ganando espacio entre los uruguayos y alcanzaron un récord respecto a la utilización del efectivo y los cheques. Según el Reporte Informativo del Sistema de Pagos Minorista correspondiente al segundo semestre de 2024 -divulgado ayer por el Banco Central (BCU)-, el Índice de Pagos Electrónicos vs. Tradicionales (IPET) alcanzó a 77,4 (el anterior máximo era de 76,4 en el primer semestre de 2024). ¿Adiós al cheque y al efectivo?

Eso significa que, el 77,4% de los montos totales operados fueron gestionados con medios de pago electrónicos. “La tendencia al alza en este indicador se explica tanto por el incremento de las transacciones realizadas por medios digitales (transferencias, tarjetas y otros) como por la reducción de las operaciones con cheques y de retiro de efectivo”, indicó el BCU.

Además, desde setiembre de 2024 hay disponible una nueva opción de pagos con medios electrónicos (que todavía no se masificó): el pago mediante transferencia (PCT), en el marco del Sistema de Pagos Rápidos (denominado "Toke"). Este, utiliza la lectura de un código QR en los comercios adheridos, con disponibilidad las 24 horas, todos los días y permite al destinatario recibir los fondos en tiempo real.

En el segundo semestre del año 2024 se registraron 66,3 millones de transferencias intrabancarias, un 13% más que en igual período del año anterior. Las operaciones en pesos uruguayos se incrementaron 13%, mientras que las denominadas en dólares verificaron un incremento de 8%. A su vez, el monto total operado medido a pesos constantes registró un aumento de 9,2% en términos interanuales, según el BCU.

Transferencias intrabancarias.

A su vez, “la cantidad de transferencias procesadas por el Sistema de Pagos Interbancarios en el segundo semestre de 2024 ascendió a 34,8 millones, incrementándose 41% frente a igual semestre del año anterior”, añadió el BCU.

Dentro de estas, las transferencias instantáneas representaron el 46% del total de las operaciones cursadas (un año antes eran el 26%).

Esto lleva a que el cheque siga perdiendo pie como método de pago.

El Central señaló que “durante el segundo semestre del año 2024, la Cámara Compensadora de Cheques procesó 2,5 millones de operaciones, lo que representa una disminución del 8% en comparación con el mismo período del año anterior, manteniendo así la tendencia a la baja. Se observó una reducción tanto en las operaciones realizadas en moneda local (-9%), como en dólares estadounidenses (-5%)".

Cheque. Foto: Archivo El País

Para verlo, con mayor perspectiva: hace cinco años se emitían el doble de cheques.

Con el dato del segundo semestre de 2024, por cada cheque emitido se realizaron 27 transferencias bancarias, una relación que viene en aumento, según el BCU.

Por último, en el segundo semestre del año 2024, el volumen total operado en el país con tarjetas de débito se incrementó 19% frente al mismo período del año anterior. En tanto, con tarjetas de crédito se incrementó 5% en el mismo lapso.