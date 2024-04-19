El récord del negocio de asesoría financiera que maneja decenas de miles de millones de dólares desde Uruguay

Redacción El País

Los asesores de inversión y gestores de portafolio en Uruguay captaron más clientes en 2023 y alcanzaron un récord de activos bajo manejo, según las cifras que divulgó el Banco Central (BCU).

A fin de 2023, había 69 gestores de portafolio (dos más que al cierre de 2022) y 105 asesores de inversión (uno menos que a fin de 2022). Los asesores y gestores tenían 170 oficinas en el país (nueve más que al cierre de 2022) y empleaban a 940 personas (11 menos que a fin de 2022).

A su vez, tenían 49.382 clientes al 31 de diciembre de 2023, un 36,5% más que a la misma fecha de 2022. Con este crecimiento, también aumentó la cantidad de activos bajo manejo (es decir, el dinero de clientes que asesoran o gestionan) en 28,7% entre un año y otro para totalizar US$ 37.247 millones, un máximo desde que hay registros.

El BCU aclaró que “con la nueva reglamentación del envío de información se habilitó la posibilidad de informar el monto de activos bajo manejo correspondiente exclusivamente al servicio de asesoramiento en inversión, lo cual explica una parte del incremento global de activos bajo manejo (aproximadamente US$ 2.300 millones)”.

De los US$ 37.247 millones de activos bajo manejo, US$ 17.678 millones (el 47,5% del total) pertenecían a argentinos (20% más que en 2022).

Los argentinos representan el 49,9% del total de clientes (representaban el 63,7% a fin de 2022), con un total de 24.637 (7% más que en 2022).

La cantidad de clientes uruguayos en 2023 aumentó 190,6% para un total de 13.896 (pasaron de representar el 13,2% del total a fin de 2022 al 28,1% al cierre de 2023). En tanto, sus activos bajo manejo crecieron 32,8% hasta un total de US$ 4.218 millones.

Varios billetes de dólares. Foto: La Nación GDA

¿Por qué se dio este salto explosivo en clientes uruguayos? El BCU explicó que “responde a servicios de canalización de órdenes prestados por un asesor de inversión, a través de la plataforma provista por una Institución Emisora de Dinero Electrónico registrada”. El Central no identificó la emisora de dinero electrónico a la que se refiere, pero fuentes del mercado dijeron a El País que es Prex.

La industria de asesoría financiera uruguaya captó 17% más de clientes brasileños respecto a 2022 y totalizaban 2.186 al cierre de 2023. Estos tenían activos bajo manejo por US$ 1.525 millones, 8,2% menos que a fin de 2021.

De otras nacionalidades sin identificar había 8.663 clientes (33,3% más que a fin de 2022) con activos bajo manejo por US$ 13.825 millones (47,8% más que al cierre de 2022).

El mercado uruguayo es bastante más grande, ya que los datos no incluyen a los intermediarios de valores, corredores de bolsa y bancos (que tienen este negocio de banca privada).