El indicador de actividad en Uruguay que retrocedió en diciembre y anticipa que la economía estuvo estancada en 2023

Redacción El País

La actividad económica en Uruguay tuvo un revés en el mes de diciembre luego que el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) cayera 0,9% respecto a igual mes de 2022 y se contrayera 3% frente a noviembre pasado, según informó ayer el Banco Central (BCU).

En tanto, en tendencia-ciclo se verificó un crecimiento de 0,2% en diciembre.

En noviembre el IMAE había crecido 4,4% respecto a igual mes de 2022 y se había expandido 2% frente a octubre pasado. En tendencia-ciclo el crecimiento había sido de 0,2%.

El IMAE se publica el último día hábil de cada mes, con un rezago de 60 días.

Según el economista Aldo Lema (socio de Vixion Consultores), el IMAE de diciembre estuvo impactado “por el efecto calendario de dos días hábiles menos que en igual mes de 2022 (y 1,5 días menos que en noviembre)”.

En su cuenta de X (antes Twitter), Lema analizó que con el dato del IMAE de diciembre, “el Producto Interno Bruto (PIB) habría crecido 1,5% interanual en el cuarto trimestre y 0,8% desestacionalizado versus el tercero”. Estos datos del PIB incluidos en el Informe de Cuentas Nacionales serán divulgados por el BCU el próximo 21 de marzo.

En una línea similar, el gerente de Asesoría Económica de CPA Ferrere, Nicolás Cichevski indicó en su cuenta de X que la “actividad económica cayó 3% desestacionalizado en diciembre y matizó el buen dato de noviembre”.

“En tendencia-ciclo creció 0,2%, aunque datos anteriores se revisan de +0,5% a +0,2%”, añadió.

Lema apuntó que con esta nueva información, el PIB habría crecido 0,1% en el promedio de 2023 versus 2022, “aunque las cifras de ambos años serían revisadas con las Cuentas Nacionales”.

El IMAE es un indicador sintético que resume la actividad de las distintas ramas de la economía en un determinado mes, medida a precios constantes del año 2016. Su variación interanual proporciona una medida de la evolución de la actividad económica del país en el corto plazo, explica el BCU.

El cálculo del IMAE se basa en múltiples indicadores de oferta que son ponderados por la participación de las actividades económicas dentro del PIB, añade.