El gobierno vuelve a los mercados internacionales de deuda: anunció emisión de bonos globales en pesos y dólares

La Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció esta mañana la emisión de bonos globales en pesos y en dólares, con lo que Uruguay vuelve a emitir deuda en el mercado internacional.

Esta mañana se conoció la oferta pública, a través de la cual el país realizó una oferta de emisión de la reapertura del Bono global en pesos uruguayos, con vencimiento en 2035 y la reapertura del Bono global en dólares, con vencimiento en 2037.

Además, el gobierno anunció el inicio de una oferta local de recompra de ciertos bonos globales en pesos uruguayos, con vencimiento en 2028; en unidades indexadas (UI), con vencimiento en 2028 y en dólares, con vencimiento en 2027.

Al mismo tiempo y exclusivamente para quienes participen de la emisión de los bonos nuevos, se realizará una operación de recompra local de Notas del tesoro en pesos, notas en unidades indexadas (UI) con vencimiento en enero de 2027 y letras de regulación monetaria del Banco Central (BCU), con vencimientos en 2026 y 2027.

Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Foto: Ministerio de Economía y Finanzas

Este lunes el gobierno había empezado a explorar el apetito de los inversores, tras haber encomendado a Citigroup, Goldman Sachs e Itaú la organización de una serie de reuniones con inversores.

Las necesidades de financiamiento del gobierno central para este año son de aproximadamente US$ 6.889 millones, según las cifras proyectadas por el MEF.

La última vez que el gobierno uruguayo operó en los mercados de deuda internacionales fue en octubre del año pasado con la emisión de un bono global en pesos y la reapertura del bono global en dólares, a través de la cual obtuvo el equivalente a US$ 1.750 millones en efectivo.