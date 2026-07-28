El dólar en Uruguay empieza la semana al alza, mientras el el riesgo país está estable cuando Uruguay prepara emisión de deuda

El dólar en Uruguay comienza la semana con una suba de 0,12%, y se negoció en promedio en $ 40,203. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,18 y $ 40,22 para finalizar en el máximo. Esto es un alza de 0,12% respecto al cierre del viernes.

Durant julio, la moneda estadounidense se incrementa 0,22%, mientras que en 2026 aumenta 2,98%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 23 operaciones por un valor total de US$ 10,5 millones

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer subió 10 centésimos para la compra y quedó estable para la venta, cerrando en $ 39 y $ 41,40 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 0,67% y cerró en 5,1005 reales. En julio, el dólar en Brasil baja 1,47%, mientras que en 2026 retrocede 7,3%.

Foto: Pxhere.

En Argentina, el dólar oficial subió ayer 0,28% y finalizó en 1.498,51 pesos argentinos. En julio lleva un alza de 1,11% y en 2026 aumenta 2,68%.

Riesgo y tasa

El riesgo país medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP cerró estable ayer en 57 puntos básicos por tercera jornada consecutiva. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En julio, el riesgo país sube seis unidades y en 2026 retrocede nueve puntos. Esto ocurre mientras el gobierno comenzó a sondear una operación de emisión de deuda en el mercado internacional.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,72%, por debajo del objetivo del Banco Central (5,75%).