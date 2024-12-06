El dólar volvió a perforar una cotización récord en los últimos 33 meses en el mercado local

Redacción El País

Por segundo día consecutivo el dólar subió, en esta oportunidad 0,372%, y cotiza a un promedio de $ 43,450, valor máximo alcanzado desde el 7 de febrero de 2022 cuando cotizó en promedio a $ 43,641. En el mes registra un aumento 0,677% y en el año 11,347%.

La moneda osciló entre $ 43,400 y $ 43,500 y cerró en $ 43,430, que equivale a un 0,18% por encima del cierre del día anterior.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 38 operaciones por un monto total de US$ 18,8 millones.

El precio de la divisa al público, en las pizarras del Banco República (BROU) subió diez centésimos tanto a la compra como para la venta y cerró en $ 42,25 y $ 44,65 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, en el día de ayer el dólar bajó -1,21% y cotizó a 5,9849 reales. En el mes la divisa baja -1,13% y en el año sube 23,62%.

En Argentina, el dólar oficial se mantuvo estable variando apenas 0,06% y cotizando a 1.013,83 pesos argentinos. En el mes sube 0,21% y en el año lo hace 25,40%. El dólar blue cerró a 1.055 pesos argentinos.

En Europa, el euro subió este jueves hasta US$ 1,0559 en una sesión en la que, pese a la inestabilidad política en Francia, los datos coyunturales impulsaron la moneda única. Pero pese a la inestabilidad política en Francia y en Alemania -donde el canciller Olaf Scholz se someterá la semana que viene a un voto de confianza parlamentario- el euro se vio beneficiado por datos como el de la cartera de pedidos de la industria alemana, que cayó en octubre un 1,5 %, menos del 1,8 % previsto.

Banco Central del Uruguay. Foto: Estefania Leal

Riesgo y tasa

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, se mantuvo igual al miércoles en 89 puntos básicos. Este comportamiento se da junto a una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En diciembre el riesgo país sube dos puntos básicos (2,3%) y en el año lo hace 19 puntos básicos (27,1%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,53%, por encima del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).