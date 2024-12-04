Tras el salto del dólar, analista dice que la economía de Brasil está a todo vapor y ve amenaza en inflación

En base a O Globo / GDA

Mientras el dólar ha saltado en las últimas semanas en Brasil, el buen ritmo de crecimiento del tercer trimestre -con una expansión del 0,9% del Producto Interno Bruto (PIB)- reforzó en los analistas las señales de que la economía brasileña está a todo vapor, con pleno empleo y sin capacidad ociosa, lo que favorece los remarques de precios y eleva los riesgos de un aumento de la inflación.

Incluso con cierta desaceleración en noviembre, los índices de gerentes de compras (PMI), un indicador de actividad calculado en todo el mundo por Standard & Poor's (S&P), sugieren que el ritmo podría mantenerse en el cuarto trimestre.

"Los datos de noviembre revelaron una expansión más moderada en el sector industrial brasileño. Sin embargo, la tasa de crecimiento se mantuvo alta en relación con el promedio histórico, lo que indica un desempeño sólido", dijo Pollyanna de Lima, directora económica adjunta de S&P, responsable de los PMI de Brasil.

La industria en Brasil opera a capacidad plena. Getty Images

En noviembre, el PMI industrial de Brasil registró 52,3, en zona de expansión (por encima de 50 puntos), tras estar en 52,9 en octubre, informó S&P.

A pesar de la ligera caída, Pollyanna llamó la atención sobre el hecho de que el subíndice referido a la "capacidad utilizada del sector manufacturero", uno de los componentes del PMI, registró 51,1 en noviembre, "lo que indica que el sector opera por encima de su potencial, lo que sugiere el pleno uso de los recursos disponibles”.

"Este escenario refleja una fuerte demanda de productos, impactando positivamente la producción y las inversiones, pero también puede generar presiones inflacionarias", dijo la ejecutiva de S&P.

El sector servicios también impulsa la economía brasileña. Getty Images

Además del buen desempeño de la industria manufacturera (en términos de PIB, la industria manufacturera creció un 1,3% en comparación con el segundo trimestre), Pollyanna llamó la atención sobre el desempeño positivo del sector de servicios, que "evidencia de una recuperación económica integral". En octubre, el PMI de servicios de Brasil fue de 56,2 puntos, por encima de los 55,8 puntos de septiembre.

"La plena utilización de la capacidad en el sector industrial y el vigoroso crecimiento en el sector de servicios son signos positivos, pero también plantean desafíos inflacionarios que deben gestionarse con cuidado para garantizar un crecimiento sostenible a largo plazo", concluyó Pollyanna.