Con Brasil como destino que se abarata, ya hay demanda por paquetes para Semana de Turismo: opciones y precios

Gracias a la alta demanda por paquetes de viaje para el verano, las agencias de viaje uruguayas ya han dado comienzo a la venta para la Semana de Turismo del 2025. En este sentido, Brasil se está posicionando como el destino estrella de la región -por encima de Argentina y Chile- ante la fuerte devaluación del real que hace más barato ese destino. Eso se ve también favorecido por las conexiones directas entre Uruguay y Brasil gracias a las aerolíneas low cost.

De hecho, Rodrigo Rosales, gerente de Hiperviajes, sostuvo que cuentan con vuelos directos hacia Florianópolis, Río de Janeiro, Porto Seguro, Salvador de Bahía, Recife, Maceió y Búzios. En esta línea, resaltó que lo más vendido hasta el momento son las opciones de paquetes hacia Río de Janeiro y los hoteles all inclusive (de las cadenas Palladium o Iberostar) en “todo el litoral de Bahía”.

Tipo de cambio

“El tipo de cambio ahora favorece a Brasil (a la hora de atraer turistas internacionales) y es muy conveniente, por lo que la demanda de lugares viene siendo muy buena. Sabiendo que las tarifas aumentan a medida que pasan los días y las semanas, recomendamos a la gente que compre ahora, ya que la oferta es bien variada. Luego terminan comprando lo último que queda y a precios caros”, manifestó.

Florianópolis. Foto: Commons.

A modo de ejemplo, uno de los paquetes de los all inclusive (con salida el 12 de abril) cuesta US$ 2.227 (en base doble más dos niños) con estadía en el Gran Palladium Imbassai por siete noches y traslados. También cuentan con un paquete disponible hacia Río de Janeiro por US$ 1.059 (en base doble más dos niños) por siete noches y traslados. Por otro lado, también está disponible otro paquete hacia Salvador de Bahía por US$ 1.270, con las mismas prestaciones que el paquete mencionado anteriormente.

“Hoy hay diversidad de paquetes en vuelos directos. Es importante, ya que te favorece mucho en la cantidad de horas de viaje que ahorras por escalas. Tener compañías aéreas como Sky y JetSmart nos ha ayudado mucho, ya que tenemos vuelos distintos a tarifas económicas y tenemos más disponibilidad de lugar para vender al público”, agregó.

Más allá de la conveniencia por Brasil ante la devaluación de su moneda, Rosales sostuvo que algunos destinos de Argentina también están siendo solicitados para el 2025.

En este marco, cuentan con un paquete hacia Bariloche (con salida el 13 de abril) a US$ 489 (en base doble más dos niños) por cinco noches más traslados. Otra opción por US$ 520 en base doble es Mendoza -en este caso vía terrestre- por cuatro noches de alojamiento más traslados.

Por su parte, Fernando Fernández, gerente comercial de TocToc Viajes, también resaltó que los paquetes de viaje para las vacaciones de turismo siempre son reservados con “mucha antelación”. De hecho, ya han vendido el 65% de los paquetes a los cuales tenían acceso para dicha fecha.

RÍO DE JANEIRO. FOTO: RICARDO MORAES

En este caso, sostuvo que ahora “se hacen más resguardos” en la contratación de vuelos chárter para los destinos regionales.

Más operaciones

“Hemos contratado aviones por sobre la media de lo que es la operativa diaria que hoy en día ofrece Uruguay para Bahía, Búzios, Río de Janeiro y otros destinos como Maceió”, agregó.

Por ejemplo, en su página web ya se puede encontrar un paquete hacia Río de Janeiro por US$ 740 por siete noches y traslados. En referencia a Búzios, cuentan con un pack a US$ 793 con las mismas prestaciones que el mencionado anteriormente (ambos con salida el 10 de abril de 2025).

En cuanto a Maceió, el precio del paquete asciende, posicionándose en los US$ 914 con estadía por siete noches más traslados. Consultado por la alta demanda hacia Brasil, Fernández dijo que “la devaluación del real ayuda” a que las ventas de paquetes se ejecuten rápidamente.

“Todo lo que tiene que ver con el tipo de cambio ya lo vivimos con Argentina el año pasado y ayuda al viajero a decidir su próximo destino, ya que gasta menos. Argentina siempre fue uno de los principales destinos para los uruguayos, pero su situación económica ya no es la del año anterior”, explicó Fernández, haciendo referencia al presente del país vecino a la hora de atraer turistas.

Sin embargo, resaltó que gracias a su proximidad con Uruguay sigue siendo “uno de los destinos más preferidos” para estas próximas vacaciones, por lo que cuentan, por ejemplo, con un paquete hacia el Calafate (con salida el 16 de abril desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza) por US$ 499 por cuatro noches y traslados o uno hacia Bariloche (saliendo el 13 de abril desde el mismo lugar que el anterior) por US$ 536 con siete noches de alojamiento y traslados.

En tanto, Analía de Castro, responsable de producto de Jetmar Viajes, dijo que ante la demanda temprana por los paquetes ya cuentan con los vuelos chárter reservados desde el mes de noviembre para ir a Recife, Río de Janeiro, Maceió, Salvador de Bahía y Cabo Frío.

“Hay que aprovechar ir a Brasil. El precio es barato y hay mucha conectividad aérea por low cost a buen precio, sobre todo para familias grandes que quieren asegurarse el lugar para viajar”, agregó.

Para Cabo Frío, por ejemplo, cuentan con un paquete por US$ 1.055 por siete noches, alojamiento y traslados con salida el 13 de abril.

Por otro lado, si uno desea ir a Río de Janeiro, hay un paquete disponible a US$ 1.108 con las mismas prestaciones que el paquete anterior, pero con salida un día antes.

Menor relevancia

Consultada por el fenómeno argentino, de Castro opinó que no tendrá la relevancia de “años anteriores” ya que “la diferencia cambiaria ayudaba muchísimo” a concretar ventas hacia allí, panorama que hoy favorece a Brasil.

Sin embargo, en su página web cuentan con diversos paquetes para ir hacia allí. Está a la venta uno hacia Salta (con salida el 13 de abril) por US$ 410 por seis noches de alojamiento o uno hacia Mendoza por US$ 480 (con salida el 15 de abril) por cuatro noches de alojamiento más traslados, por ejemplo.