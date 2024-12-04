La inflación se estabiliza en el 5% y completa 18 meses dentro de la meta del Banco Central

Redacción El País

En noviembre el Índice de Precios del Consumo (IPC) subió 0,36%, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con esto la inflación en los últimos 12 meses quedó prácticamente estable en 5,03% (había sido 5,01% en 12 meses cerrados a octubre y venía de 5,32% en 12 meses cerrada a setiembre).

Así la inflación medida en los últimos 12 meses, completó 18 meses consecutivos dentro de la meta del gobierno de entre 3% y 6%. Esto es otro máximo desde que en 2003 Uruguay comenzó a utilizar objetivos de inflación.

En tanto, en 11 meses de 2024 la suba del IPC acumulada es de 5,14%.

La estabilidad de la inflación en 12 meses se dio porque el mes que salió de esta medición (noviembre de 2023) mostraba un aumento del IPC prácticamente igual (de 0,34%) al que tuvo el mes que entró (noviembre de 2024, con 0,36%).

En el mes, "las principales incidencias -expresadas en puntos porcentuales sobre la variación mensual del índice general- provienen fundamentalmente de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,07), Transporte (0,19), Recreación, deporte y cultura (0,06), y, Restaurantes y servicios de alojamiento (0,07)", indicó el INE.

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una baja de precios de 0,26%, debido a la caída en verduras.

Precisamente, en Hortalizas, tubérculos y legumbres se dio una caída de precios en noviembre de 6,41%.

En tanto, en Carne y otros productos derivados se verificó un incremento de 1,57% y en Frutas y frutos secos se dio un alza de 0,66%.

La suba del dólar en noviembre incidió en algunos rubros. Foto: AFP

Por su parte, la división Transporte fue la que más incidió en la inflación de noviembre, con un alza de precios de 1,72%, explicada por los aumentos de precios en automóvil o camioneta (2,05%) explicados básicamente por la variación en la cotización del dólar estadounidense y en Motos (3,21%). Asimismo se registran aumentos en Transporte de pasajeros con chofer (5,68%) y en Pasaje de avión (15,90%).

En la división Recreación, deporte y cultura hubo una suba de 1,12%, con aumentos en Paquetes turísticos al exterior (4,16%).

En tanto, la división Restaurantes y Servicios de alojamiento tuvo un alza en el mes de 0,84%. Se registran aumentos de precios, mayoritariamente, en Servicios de Restaurantes, cafés y similares (0,58%) y en servicios de alojamiento en hotel (7,81%).

La próxima decisión del Banco Central

El Banco Central (BCU), que había evaluado en la reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) de octubre bajar la tasas de interés de referencia -según había señalado su presidente Washington Ribeiro-, optó por mantenerlas en noviembre.

Fachada del Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Archivo El País.

La próxima reunión del Copom será el 23 de diciembre, donde analizará la situación y verá si mantiene o reduce la tasa de interés, actualmente en 8,5%. Para ese momento, contará con los datos del Producto Interno Bruto (PIB) para el tercer trimestre.