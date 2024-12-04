Tras cuatro cierres seguidos al alza, el dólar baja levemente en el mercado local, pero sigue arriba de $ 43

Redacción El País

Luego de cuatro días consecutivos de suba, ayer el dólar bajó levemente -0,019% y cotizó a un promedio de $ 43,175. En diciembre sube 0,039% y en el año, lo hace 10,643%. La moneda varió entre $ 43,150 y $ 43,200 y cerró en $ 43,190, apenas un 0,09% por encima del cierre previo.

A través de las pantallas de Bevsa, se realizaron 56 operaciones por un monto total de US$ 26,50 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió cinco centésimos tanto a la compra como para la venta y cerró en $ 42,00 y $ 44,40 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, en la víspera la divisa subió 0,12% y cotizó a 6,0707 reales. En el mes el dólar en Brasil aumenta 0,28% y en el año 25,39%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,12% y cotizó a 1.013,17 pesos argentinos. En el mes sube 0,14% y en el año lo hace 25,32%. El dólar blue cerró a 1.090 pesos argentinos.

Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Darwin Borrelli

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, bajó cuatro unidades (-4,5%) y cerró en 85 puntos básicos. Esta baja se da junto a una cotización levemente a la baja en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En diciembre el riesgo país baja dos puntos básicos (-2,3%) y en el año sube 15 puntos básicos (21,4%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,60%, superior al valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).

El gobierno central amplió su Nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP) con vencimiento en febrero de 2029. El monto licitado fue de 1.200 millones de UP (US$ 45,2 millones), y fue superado por la demanda donde se propusieron 1.834 millones de UP (US$ 69 millones). Finalmente, el monto adjudicado fue la mitad del licitado, 661 millones de UP (US$ 24,9 millones) con un rendimiento de 1,80%.