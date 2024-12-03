Mercado cambiario: el dólar aumentó por cuarta sesión consecutiva y cotizó por encima de los $ 43

Redacción El País

Por cuarta sesión consecutivo, el dólar subió 0,058% este lunes y cotizó a un promedio de $ 43,183. También es el cuarto día seguido que la moneda estadounidense cotiza por encima de $ 43. En el año, el dólar en Uruguay acumula una suba de 10,663%.

La moneda osciló entre $ 43,150 y $ 43,200 y cerró en el menor valor, apenas un 0,05% por encima del cierre del día anterior.

A través de las pantallas de Bevsa, se realizaron 32 operaciones por un monto total de US$ 16 millones.

Al público, en las pizarras del BROU el dólar subió cinco centésimos a la compra y bajó cinco centésimos a la venta, cerrando en $ 41,95 y $ 44,35.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, en el día de ayer la divisa subió 0,16% y cotizó a 6,0634 reales, perforando un nuevo mínimo histórico para el real. En el año el dólar sube 25,24%.

Pesos argentinos. Foto: Archivo El País.

Por su parte, en Argentina, el dólar oficial se mantuvo estable con una suba de apenas 0,02%. Cotizó a 1.011,75 pesos argentinos. En el año sube 25,17%. El dólar blue cerró a 1.100 pesos argentinos.

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cerró en 89 puntos básicos, dos unidades más (2,3%) que en la jornada anterior. Esta suba se da junto a una cotización mixta tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En el año el riesgo país sube 19 puntos básicos (27,1%).