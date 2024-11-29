En consecuencia con la tendencia mundial y siguiendo a Brasil el dólar alcanzó nuevo máximo en 33 meses

Redacción El País

Por segundo día consecutivo el dólar subió en la plaza cambiaria local siguiendo la tendencia mundial de la divisa y, fundamentalmente, lo ocurrido en Brasil.

En esta oportunidad la suba fue de 0,35% llevando la cotización del billete verde a un promedio de $ 43,157, un nuevo precio máximo de los últimos 33 meses. La divisa sube 3,621% durante noviembre y en lo que va del año 10,597%.

En la víspera el dólar osciló entre $ 43,100 y $ 43,250 y cerró en el menor valor, apenas un 0,07% por encima del cierre previo.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 93 operaciones por un valor total de U$$ 46,50 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar subió cinco centésimos tanto a la compra como para la venta, y cerró en $ 41,90 y $ 44,30.

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En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la divisa estadounidense tuvo una variación positiva de 2,71% y cotizó a 5,9871 reales. En el mes el dólar en Brasil sube 3,62% y en 2024, 23,67%.

Por su parte, en Argentina el dólar oficial subió 0,05% y cotizó a 1.009,25 pesos argentinos. En el mes sube 1,87% y en el año 24,84%. El dólar blue cerró a 1.120 pesos argentinos.

En Europa el euro cayó este jueves hasta los US$ 1,0553 tras conocerse el repunte de la inflación en Alemania y en España en noviembre, hasta situarse en el 2,2 % y 2,4 % interanual, respectivamente. En una jornada sin datos relevantes en Estados Unidos y las bolsas cerradas por la celebración del día de Acción de Gracias, los inversores estuvieron pendientes de los datos de inflación en Alemania y España.

Riesgo y tasas

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cerró en igual valor que en la jornada previa, 82 puntos básicos. Esto se da con una cotización estable tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En el mes, el riesgo país sube ocho unidades (10,8%) y en 2024 sube 12 puntos básicos (17,1%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,50%, igualando el valor objetivo fijado por el Banco Central.