El dólar en Uruguay queda estable sobre los $ 40 y hay avidez por deuda del gobierno en pesos uruguayos

El dólar en Uruguay quedó prácticamente estable ayer, con una mínima suba de 0,01% respecto al viernes (el lunes no hubo operativa por el feriado), y se negoció en promedio en $ 40,301. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,20 y $ 40,35 para finalizar en $ 40,25, estable con respecto al cierre del viernes.

En lo que va de mayo, la moneda estadounidense lleva un alza de 0,12%, mientras que en lo que va del año aumenta 3,23%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 46 transacciones por un monto de US$ 23,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió 10 centésimos para la compra y bajó 10 centésimos para la venta, finalizando en $ 39,05 y $ 41,45 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar se incrementó ayer 0,57% y cerró en 5,0378 reales. En el mes sube 0,99%, aunque durante 2026 retrocede 8,44%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El dólar oficial en Argentina subió 0,28% ayer y cerró en 1.398,92 pesos argentinos. En lo que va de mayo aumenta 1,29%, no obstante en lo que va del año baja 4,15%.

Emisión de deuda local, riesgo país y tasa de referencia

El gobierno amplió ayer su Nota del Tesoro en pesos uruguayos con vencimiento en enero del 2028. El monto licitado fue de $ 3.500 millones (US$ 87 millones), con una demanda de los inversores que más que duplicó la oferta: $ 7.470 millones (US$185,7 millones). Finalmente, el monto adjudicado fue de $ 5.070,3 millones (US$ 126 millones), con un rendimiento anual de 6,715%.

Por su parte, el riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió dos unidades ayer y cerró en 55 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense).

En lo que va de mayo, el riesgo país baja cinco unidades, mientras que en lo que va de 2026 cae 11 puntos.

Por último, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,60%, por debajo del objetivo del Banco Central (5,75%).