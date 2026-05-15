El dólar en Uruguay encadena tres subas consecutivas y el riesgo país está estable en niveles bajos

El dólar en Uruguay subió ayer por tercera jornada consecutiva, esta vez 0,09%, y se negoció en promedio en $ 40,074. En la jornada el billete verde cotizó entre $ 40 y $ 40,10 para finalizar en el máximo, quedando estable respecto al cierre del miércoles.

Durante mayo, la moneda estadounidense baja 0,45% y en lo que va de 2026 sube 2,65%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 27 transacciones por un monto total de US$ 15,5 millones.

Una personas cuenta billetes de dólares. Foto: Archivo El País

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar cerró estable ayer en $ 38,90 para la compra y $ 41,30 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar aumentó 1,14% ayer y finalizó en 4,9809 reales. Durante mayo baja 0,15% y en lo que va de 2026 retrocede 9,48%.

El dólar oficial en Argentina se incrementó 0,29% ayer y cerró en 1.393,23 pesos argentinos. En mayo sube 0,88%, aunque durante el año cae 4,54%.

Un cliente prepara sus billetes de dólar para cambiarlos por pesos en una casa de cambio. Foto: Archivo El País

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, cerró estable ayer en 57 puntos básicos, un guarismo históricamente bajo. Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense) En mayo, el riesgo país baja tres unidades y en 2026 cae nueve puntos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,66%, por debajo del objetivo fijado por el Banco Central (5,75%).