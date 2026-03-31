El dólar en Uruguay empieza la semana al alza y se ubica por encima de los $ 40,50 a nivel interbancario

El dólar en Uruguay comenzó la semana al alza, al subir ayer 0,16% y negociarse en promedio a $ 40,626 a nivel interbancario. La moneda estadounidense cotizó ayer entre $ 40,50 y $ 40,70, para finalizar en $ 40,65, un 0,25% por encima del cierre del viernes.

En marzo el billete verde se incrementa un 5,79% y en lo que va del año aumenta 4,06%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 66 transacciones por un valor total de US$ 33,5 millones.

pesos uruguayos y dolares americanos Estefania Leal

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 15 centésimos a la compra y 5 centésimos a la venta y cerró en $ 39,45 y $ 41,85 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó mínimamente ayer, 0,04%, y finalizó en 5,2353 reales. En marzo sube 1,67%, aunque durante 2026 el dólar en Brasil baja 4,85%.

Dólar. Foto: Archivo

El dólar oficial en Argentina cayó ayer 0,68% y cerró en 1.394,92 pesos argentinos. Durante marzo baja 0,15% y en el año retrocede 4,42%.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió dos unidades ayer y cerró en 78 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense. En el mes, el riesgo país sube cinco puntos y en el año aumenta 12 unidades.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,70%, casi en el objetivo del Banco Central (5,75%).