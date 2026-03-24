El dólar en Uruguay comienza la semana a la baja, al seguir a Brasil, y se aleja de los $41

El dólar en Uruguay inició la semana a la baja, con una caída de 0,66% y se negoció a nivel interbancario en promedio a $ 40,465.

La moneda estadounidense cotizó en la jornada entre $ 40,40 y $ 40,55, para finalizar en $ 40,40. Eso implicó una baja de 0,91% respecto al cierre del viernes.

En lo que va de marzo, el billete verde sube 5,37% y en lo que va de 2026 el alza es de 3,65%.

Dólar. Foto: AFP

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 47 transacciones por un monto de US$ 25 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 30 centésimos a la compra y 40 centésimos a la venta, y cerró en $ 39,20 y $ 41,60 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó 0,68% ayer y cerró en 5,2440 reales. En marzo sube 1,84%, aunque en 2026 baja 4,7%.

Dólar. Foto: Archivo

En Argentina no hubo operativa ayer al ser feriado. El viernes, el dólar oficial había cerrado en 1.395,51 pesos argentinos. En marzo baja 0,15% y en el año ca 4,52%.

Riego y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP subió ayer una unidad y cerró en 78 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En lo que va de marzo, el riesgo país sube cinco puntos y en el año el alza es de 12 unidades.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,67%, apenas por debajo del objetivo del Banco Central (5,75%).