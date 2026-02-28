El dólar en Uruguay cayó por séptimo mes seguido, lo que no se daba desde 2016, aunque bajó menos que en Argentina y Brasil

El dólar en Uruguay inició el año a la baja, al punto que el gobierno decidió medidas para torcer ese rumbo. Eso se dio en los últimos días de enero y los primeros de febrero. No obstante, en febrero la divisa estadounidense volvió a caer, en este caso 0,25% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el de fin de enero). Esta es la séptima caída mensual consecutiva “punta a punta”, una racha de bajas que no se veía desde 2016.

De todas maneras, la moneda estadounidense en febrero cayó menos en Uruguay (-0,25%) que lo que lo hizo en Brasil (-1,54%) y Argentina (-3,5%).

Ayer el billete verde bajó 0,09% a nivel interbancario y se negoció en promedio a $ 38,402. El viernes la moneda estadounidense cotizó entre $ 38,39 y $ 38,45 para finalizar en $ 38,41. El valor de cierre retrocedió 0,10% respecto al del jueves.

En lo que va del año, la divisa estadounidense cae 1,64% y en los últimos 12 meses el retroceso es de 9,28%.

Durante el mes, el billete verde no tuvo un comportamiento claro, dado que se alternaron aumentos y caídas. De los 18 días en los que hubo cotización, en 10 subió y en los otros ocho bajó.

La suba más importante del mes se dio el 12 de febrero con un aumento de 0,55% mientras que la caída más profunda fue el 23 de febrero cuando retrocedió 0,92% y fue la baja más importante en un mes (el 21 de enero disminuía 0,95%).

El valor máximo se alcanzó el 13 de febrero con una cotización de $ 38,841 y el mínimo el 23 de febrero con un valor de $ 38,353.

Dólar. Foto: Archivo

En la semana, el dólar retrocedió 0,79% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo). Es la segunda semana en que cae, ya que en la de carnaval había bajado 0,34%. El lunes, miercoles y viernes la divisa estadounidense cotizó a la baja mientras que martes y jueves lo hizo al alza.

El valor promedio del dólar durante febrero fue de $ 38,57, un aumento respecto al valor promedio en enero de 0,33%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en febrero se realizaron un total de 1.081 transacciones por un monto equivalente a US$ 575,1 millones. En esta semana se hicieron 284 transacciones por US$ 156,6 millones. Ayer se operaron U$S 30 millones en 49 transacciones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer subió 10 centésimos a la compra y quedó estable para la venta, al cerrar en $ 37,15 y $ 39,65 respectivamente.

En febrero, las cotizaciones al público de la moneda estadounidense bajaron 10 centésimos “punta a punta”.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar subió ayer 0,22% y cerró en 5,1495 reales. En febrero, la moneda estadounidense retrocedió 1,54% y en el año cae 6,41%.

ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

En Argentina, el dólar oficial registró una baja de 0,78% ayer y cerró en un valor de 1.397 pesos argentinos. En febrero el dólar cayó 3,5% y en lo que va del año retrocede 4,28%.

Riesgo y tasa

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP subió ayer tres unidades y cerró el mes en 73 puntos básicos. Este aumento se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En febrero, el riesgo país subió ocho puntos básicos, mientras que y en el año aumenta siete unidades.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) se operó en promedio durante febrero en 6,56%, en línea con el objetivo fijado por el Banco Central (6,5%).