El dólar en Uruguay baja por quinto mes seguido, la racha de caídas mensuales más larga desde 2022, ¿qué pasó?

Redacción El País

El dólar en Uruguay bajó en mayo “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el de fin de abril) por quinto mes consecutivo (al seguir la tendencia global). En esta ocasión, la caída fue de 0,65% y la divisa se afianzó por debajo de los $ 42 a nivel interbancario. Los cinco meses seguidos de caída “punta a punta” son la racha bajista más prolongada desde junio de 2022 (cuando completó seis meses seguidos de retroceso). La moneda estadounidense venía de caer 0,42% en abril “punta a punta”, en marzo había retrocedido 1,1%, en febrero 1,2% y en enero había disminuido su cotización 2,1%.

En lo que va del año, el billete verde se debilita 5,42% frente al peso uruguayo.

Durante mayo, la divisa estadounidense bajó en 12 jornadas, y subió en las otras nueve. A su vez, tuvo dos mini rachas de caídas de tres jornadas consecutivos (entre el 2 y el 6 de mayo y entre el 19 yel 21 del mes).

La máxima caída diaria se dio el 21 de mayo cuando el dólar interbancario bajó 1%. Por otro lado, la mayor suba fue el 16 de mayo con un aumento de 0,43%.

El valor promedio del dólar en el mes fue de $ 41,682, un 1,47% menos que el promedio mensual de abril.

Pese a esta racha de debilidad, los analistas ven a la moneda estadounidense subiendo en Uruguay en lo que queda del año. Según la Encuesta de Expectativas del Banco Central (BCU), el billete verde terminaría 2025 en $ 43,30 (casi $ 2 por encima del valor actual). Esa es la respuesta de los analistas en mediana (los pronósticos van de $ 42 a $ 46,20).

Ayer, el billete verde subió 0,24% frente al jueves y se negoció en promedio a $ 41,678.

En la última jornada hábil del mes, el dólar cotizó entre $ 41,64 y $ 41,70 y para finalizar en el mínimo. El precio de cierre subió 0,10% con respecto al del jueves.

En la semana, la moneda estadounidense tuvo una variación mínima de 0,09% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo).

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar ayer se mantuvo a la compra y subió 10 centésimos a la venta, al cerrar a $ 40,40 y $ 42,90 respectivamente. En la semana, “punta a punta”, el billete verde bajó 20 centésimos tanto a la compra como a la venta.

Sede del Banco República. Foto: Archivo El País

En el mes, “punta a punta”, el precio del dólar al público cayó 30 centésimo tanto a la compra como a la venta.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en el mes de mayo se realizaron un total de 1.111 transacciones por un monto equivalente a US$ 616 millones.

Ayer se realizaron 41 operaciones por un monto total de US$ 20,5 millones.

El dólar en la región y en el mundo

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 0,93% y finalizó a 5,7087 reales. En mayo subió 0,85%, y en lo que va de 2025 cae 7,81%.

En tanto, en Argentina el dólar oficial se incrementó ayer 1,77% y cerró 1.195,33 pesos argentinos. En mayo el alza del billete verde oficial fue de 11,5% y durante 2025 lleva un aumento de 15,83%.

El dólar blue finalizó el mes a 1.180 pesos argentinos.

Dólares.

A nivel global, el índice dólar —que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis monedas relevantes— subió 0,06% ayer y se ubicó en 99,40. En mayo, el índice dólar retrocedió 0,26% “punta a punta”.

Es el quinto mes consecutivo de baja del indicador global de la moneda estadounidense, la racha más larga de caídas mensuales desde 2017.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP subió ayer tres unidades y cerró en 85 puntos básicos.

Esto se dio con una cotización a la baja de los bonos uruguayos y mixta de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense considerados libres de riesgo).

En la semana, el riesgo país subió tres puntos “punta a punta”, aunque en mayo bajó 11 unidades. Por su parte, en lo que va del año aumenta seis unidades.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) se operó en promedio durante mayo en 9,24%, en línea con el objetivo fijado por el Banco Central (9,25%).