El dólar en Uruguay baja al entorno de los $ 39,50 y hay demanda por título de deuda del gobierno en pesos

El dólar en Uruguay cayó ayer, tras la suba del lunes, con una baja de 0,39% y se negoció en promedio en $ 39,53. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 39,45 y $ 39,65 para finalizar en $ 39,60, una baja de 0,15% respecto al cierre del lunes.

En abril el billete verde retrocede 2,34%, aunque en lo que va del año sube 1,26%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 37 operaciones por un monto de US$ 18,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó 5 centésimos ayer y cerró en $ 38,40 para la compra y $ 40,80 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar ayer quedó prácticamente estable (con una mínima baja 0,01%) y finalizó en 4,9838 reales. En abril cae 4,51% y en lo que va de 2026 retrocede 9,42%.

Foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

El dólar oficial en Argentina ayer subió 0,46% y cerró en 1.379,05 pesos argentinos. En abril baja 0,27% y en retrocede 5,51%.

Emisión de deuda y riesgo país

El gobierno amplió ayer su Nota del Tesoro en pesos con vencimiento en enero de 2028. El monto licitado fue de $ 3.750 millones (US$ 94,7 millones) y se adjudicó algo más debido a la demanda: $ 4.294 millones (US$ 108,4 millones), con un rendimiento anual de 6,79%.

Dólar. Foto: Archivo El País.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer una unidad y cerró en 62 puntos básicos.

Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En abril, el riesgo país baja 14 unidades y en 2026 cae cuatro puntos.