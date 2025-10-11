El dólar en Uruguay aumenta en la semana y está en un valor máximo en casi un mes, ¿qué pasó?

Redacción El País

El dólar en Uruguay subió ayer 0,28% a nivel interbancario —al influjo de Brasil— y se negoció en promedio a $ 40,169, un máximo en casi un mes (desde el 15 de setiembre cuando cotizó en promedio a $ 40,187).

En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 40,05 y $ 40,25, para finalizar en $ 40,17. El valor de cierre aumentó 0,25% respecto al del jueves.

En la semana, el dólar en Uruguay aumentó 0,75% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo). En la semana previa, el billete verde había bajado 0,08%.

Foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

En lo que va del mes, la divisa estadounidense aumenta 0,81%, mientras que en lo que va de 2025 cae 8,84%.

En la semana, se realizaron 222 operaciones a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) y se negociaron US$ 117 millones. Ayer se realizaron 70 transacciones por un total de US$ 36 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió ayer 5 centésimos a la compra y 15 centésimos para la venta, para cerrar en $ 38,90 y $ 41,40 respectivamente. En la semana, la moneda estadounidense al público subió 25 centésimos “punta a punta” tanto a la compra como a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 1,7% y cerró a 5,4446 reales. Durante el mes de octubre lleva un alza de 2,37%, aunque en lo que va del año cae 12,07%.

En Argentina no hubo operativa de dólar ayer al ser feriado. La última cotización fue la del jueves, cuando el dólar oficial cerró en 1.471,75 pesos argentinos. En lo que va de octubre, la moneda estadounidense en Argentina se incrementa 7,7% y en lo que va del año aumenta 42,61%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, aumentó ayer ocho unidades y cerró en 71 puntos básicos. Esto se dio con una cotización levemente al alza de los bonos uruguayos y un incremento de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense, considerados libres de riesgo). En el mes el riesgo país sube 10 unidades, aunque en el año cae ocho puntos.

Dólar. Foto: AFP

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) se operó en promedio en la semana a 8,47%, por encima del nuevo objetivo fijado por el Banco Central el martes (8,25%).