El desempleo en Uruguay registró una leve mejora en junio, ¿qué muestran los últimos datos divulgados?

El mercado laboral en Uruguay registró señales mixtas en el mes de junio, con una mejora en la tasa de desempleo pero con un retroceso en la tasa de actividad y estabilidad en la tasa de empleo, según los datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles.

La tasa de desempleo –que mide las personas desocupadas respecto de la Población Económicamente Activa (PEA)– fue de 7%, una leve mejora respecto al registro de mayo (7,6%).

No obstante, la tasa de actividad –que mide a la Población en Edad de Trabajar (PET) que está ocupada o que busca empleo– se situó en 63,9%, un retroceso frente al registro de mayo (64,4%).

Por otro lado, la tasa de empleo –porcentaje de personas empleadas en relación a la PET–, se mantuvo sin cambios respecto al mes anterior, al situarse en 59,5%.

Empleo. Foto: Estefania Leal

En junio del año pasado, la tasa de actividad había sido mayor (64,2%), la tasa de empleo se situó también en 59,5% y la de desempleo fue de 7,3%.

El economista Aldo Lema interpretó los datos del mercado laboral a través de su cuenta de X al señalar que “esencialmente la tendencia sigue siendo la desaceleración en la creación de empleos con desempleo menor o estable por una baja en la participación laboral”.

Mercado laboral de Uruguay mixto durante junio:

-Desempleo en 7,0% vs 7,6% en mayo y 7,3% un año atrás.

-Creación interanual de empleos se desaceleró a 8 mil puestos de trabajo.

-Menor participación laboral (tasa de actividad): 64%.

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Según los datos compartidos por Lema, la creación interanual de empleos se desaceleró a 8.000 puestos de trabajo.

En cuanto a las tasas del mercado laboral según las zonas del país, el INE divulgó que en Montevideo el desempleo se situó en 6,9%, el empleo en 60,8% y la actividad en 65,3%. Mientras que en el interior del país, las tasas fueron 7,1%, 58,6% y 63,1%, respectivamente.

Por otra parte, al observar las características de las personas ocupadas. el INE señaló que el 8,7% está subempleado (es decir que trabaja menos de 48 horas semanales y está dispuesto a trabajar más), mientras que el no registro a la seguridad social por el trabajo principal se situó en 20,8%.