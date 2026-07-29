¿Se terminó el "abaratamiento" de Uruguay ante Argentina y Brasil? Lo que pasó con la competitividad en junio

La competitividad de los productos uruguayos empeoró en junio 0,85% frente al mes previo, según los datos divulgados ayer por el Banco Central. El índice de Tipo de Cambio Real (TCR) venía de cuatro subas consecutivas hasta esta caída. Las ganancias de competitividad previas se explicaban básicamente por un “abaratamiento” relativo de Uruguay ante Argentina y Brasil, que ahora se detuvo.

Al comparar con junio de 2025, es decir en términos interanuales, el TCR subió 2,29%, al igual que lo había hecho en mayo (+2,14%), en abril (+2,29%) y en marzo (+1,13%).

El deterioro de la competitividad de junio respecto a mayo, que implica una suba de los precios de los bienes uruguayos medidos en dólares en relación con sus principales socios comerciales, se explica por una baja del TCR respecto a los países regionales (-1,78%), y también con respecto a los países de afuera de la región aunque en menor magnitud (-0,08%).

En el indicador por país respecto a los socios extrarregionales, la caída más significativa se dio con respecto a Alemania (-1,47%), Italia (-1,15%), Reino Unido (-0,83%), España y México (-0,53%) y EE.UU., finalmente mejora únicamente con respecto a China (0,27%).

Con respecto a los socios de la región, la pérdida de competitividad se dio luego de cinco subas consecutivas. Esta desmejora es explicada por la caída del TCR tanto respecto a Argentina (-1,13%) como en relación a Brasil (-2,35%).

Contenedores para exportación en el puerto de Montevideo

En términos interanuales, es decir en comparación con el mismo mes de 2025, el indicador a nivel extra regional mejora luego de 11 caídas consecutivas. Esto se dio por la mejora ante México (+6,9%) y China (+1,35%), ya que cayó ante el resto.

En la región, en la comparación interanual hubo un aumento de 4,76%, la cuarta alza consecutiva. La mejora es explicada por un incremento del TCR tanto en relación a Argentina (+2,31%) como a Brasil (+7%).

Cabe recordar que el tipo de cambio real es un indicador que mide la relación de precios al consumo entre los productos uruguayos, nominados en dólares, y los productos al consumo de los principales socios comerciales, medida que constituye uno de los principales indicadores de la competitividad del país, aunque existen otros que también deben considerarse a la hora de evaluar la competitividad en forma sintética.