Banco Central proyecta que la economía continúe creciendo en lo que resta de este año y que haya más empleo

Redacción El País

El Banco Central (BCU) dio a conocer este lunes la minuta correspondiente a la reunión del Comité de Política Económica (Copom) de la semana pasada cuando decidió mantener la tasa de interés de referencia en 8,5%. El documento pronuncia una serie de expectativas y proyecciones que la autoridad monetaria hace tanto de la economía local como la internacional.

En ese sentido, el BCU recuerda que en el primer trimestre del año la actividad económica doméstica creció 0,9% ubicándose 0,6% por encima del nivel de un año atrás. Basándose en esos datos las autoridades bancocentralistas sostienen que “las proyecciones de corto plazo sugieren que la economía continuaría su crecimiento en los dos trimestres siguientes”.

Al analizar el mercado laboral el banco emisor sostiene que en el mismo “se observa una recuperación del empleo y la actividad, con una leve disminución del desempleo, según cifras desestacionalizadas”.

Búsqueda de trabajo. Foto: Estefanía Leal

Respecto de la economía internacional los servicios técnicos del Central opinan que su “nivel de actividad global mantiene los rasgos observados en los últimos meses: desaceleración sin caer en recesión en las principales economías”,

Sobre el asunto sostienen que “Estados Unidos mantendría un relativo dinamismo, aunque por debajo de su crecimiento potencial, al tiempo que la zona euro se reactivaría hacia el final del año, de la mano del consumo privado, impulsado por el descenso esperado de la inflación (...) China, por su parte, experimentó en los últimos meses una recuperación liderada por la demanda externa, en un contexto de continua debilidad del consumo doméstico”.

Respecto de la decisión de mantener la tasa de política monetaria sin cambios se explicó que se tomó con el objetivo de “garantizar los esfuerzos para que la inflación y sus expectativas converjan al centro del rango meta al final del Horizonte de Política Monetaria”.

El presidente de la entidad Diego Labat y su vicepresidente, Washington Ribeiro, votaron afirmativamente mientras que el director, Ignacio Berti, lo hizo en contra.