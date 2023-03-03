El Banco Central advierte sobre posible estafa “piramidal” que se ofrece por redes: sepa de qué trata

El Banco Central (BCU) emitió una advertencia para el público en general y para los inversores o ahorristas en particular, sobre dos firmas que ofrecen servicios a través de redes sociales y otros medios, bajo la modalidad de cursos de capacitación o eventos.

En este sentido, el Central señaló que las firmas “Be” (anteriormente conocida como Melius) y “Experiencia SKY TEAM” no están inscritas ante el regulador, ni cuentan con la habilitación necesaria para operar por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU.

La advertencia del BCU también sostiene que estas empresas podrían estar involucradas en operaciones basadas en esquemas “piramidales”, que carecen de sustentabilidad financiera.

“En la información divulgada, realizada a través de redes sociales así como bajo la modalidad de cursos de capacitación o eventos promocionales, se realiza ofrecimiento de inversión en criptomonedas y mercado forex a través de la plataforma, así como la posibilidad de recibir alertas sobre operaciones de presuntos expertos que luego pueden ser replicadas de forma instantánea por los suscriptores”, indica el Central.

“Las empresas señaladas ofrecen beneficios por referenciar nuevos clientes, prometiendo altos retornos” y ese “modelo de negocios utilizado por las empresas referidas es un indicador de que podrían estar operando según un esquema ‘piramidal’”, alertó.

En una estafa piramidal, las ganancias generadas por los primeros inversores no provienen de las rentabilidades reales de su inversión, sino que se obtienen a partir del dinero aportado por otros inversores que se van incorporando al negocio. Los inversores que quieren retirar su dinero pueden recibir evasivas o ser invitados a reinvertir para evitar el retiro de los fondos, lo que puede generar pérdidas significativas.

Por esto, el BCU enfatiza la importancia de verificar la entidad que ofrece un producto financiero y analizar en profundidad las características del instrumento financiero que se ofrece, incluyendo el riesgo y el retorno de la inversión.

También, se exhorta al público a ser cauteloso con los ofrecimientos de inversión que presenten ciertas características, como la falta de inscripción ante el Central, la promesa de altos retornos sin riesgos asociados, la concesión de beneficios adicionales por referir nuevos clientes al negocio o el uso de patrocinios y testimonios de personajes públicos, que a menudo son pagados.

“Se sugiere al público que a la hora de invertir, a efectos de tomar conocimiento si la empresa o el producto ofrecido se encuentran inscriptos o cuentan con habilitación para operar por parte de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central consulte los registros disponibles en la web”, concluye.