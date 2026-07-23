Cuáles son las jubilaciones que suben en agosto de 2026, de cuánto será el aumento y desde cuándo se cobran
Las pasividades del Banco de Previsión Social contempladas bajo el aumento que se aproxima se comenzarán a cobrar a partir de agosto de 2026. BPS confirmó las fechas de cobro.
En agosto 2026, un grupo de aproximadamente 115.000 pasivos del Banco de Previsión Social (BPS) verán reflejado un aumento en el cobro de sus jubilaciones y pensiones. Antes del inicio del octavo mes del año, el organismo público confirmó cuáles son las prestaciones alcanzadas por ese cambio y de cuánto será el incremento.
A su vez, se definieron las fechas de cobro para pasivos en agosto, dependiendo la modalidad de pago seleccionada.
¿Cuáles son las jubilaciones y pensiones que aumentan en agosto?
El incremento de los beneficios previsto para agosto alcanzará a las personas que cobran las jubilaciones y pensiones mínimas como único ingreso a través de BPS, incluyendo las cajas Militar y Policial, lo que representa alrededor de 115.000 pasivos en el país.
¿De cuánto será el aumento?
El aumento que se les aplicará a los pasivos incluidos será del 2,5 %, según confirmó la presidenta de BPS, Jimena Pardo. La jerarca agregó que, con este ajuste, las jubilaciones y pensiones mínimas pasarán a ser de $ 21.887.
Pardo también confirmó que el aumento en las partidas no es descontable, sino adicional, por lo que no se va a reintegrar de ningún aumento futuro. El aumento de las pasividades mínimas se comenzará a reflejar a partir de los cobros de agosto de 2026, correspondientes al mes de julio.
En qué fechas se cobrarán las pasividades con el aumento de agosto
Según la resolución de directorio que fijó el calendario de pasividades y activos 2026, para cobrar jubilaciones, pensiones a la vejez y otro tipo de pensiones de pasivos en Montevideo, los beneficiarios podrán asistir a las oficinas centrales entre el 4 de agosto y 19 de agosto de 2026. No obstante, BPS le aclaró a El País que estas fechas pueden estar sujetas a cambios.
Los beneficiarios que reciban su jubilación o cualquier otra prestación a través de un depósito en su cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), lo harán el 4 de agosto, tanto en Montevideo como en el interior.
Por su parte, quienes reciban pagos a través de empresas contratistas en la capital y el interior (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos), podrán cobrar desde el 5 de agosto hasta el 19 de agosto de 2026.
BPS también habilitó una herramienta para realizar consultas acerca de pagos de pasividades utilizando el número de cédula del beneficiario. Para acceder a esa herramienta, debe hacer clic acá.
Para los beneficiarios que residan en el interior del país, quienes cobren a través de giras de pago de BPS podrán hacerlo desde el 5 de agosto hasta el 7 de agosto. El turno al que le corresponde asistir para efectuar el cobro de la jubilación en el interior deberá ser consultado en la agencia elegida. También puede realizar la consulta ingresando a este enlace e ingresando su número de cédula.
El organismo estatal también dejó claro que los jubilados y pensionistas a quienes les corresponda este aumento en sus prestaciones no tendrán que hacer ningún trámite para comenzar a cobrar la diferencia, sino que simplemente se les aplicará de manera automática.
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