Cuáles son las jubilaciones que suben en agosto de 2026, de cuánto será el aumento y desde cuándo se cobran

En agosto 2026, un grupo de aproximadamente 115.000 pasivos del Banco de Previsión Social (BPS) verán reflejado un aumento en el cobro de sus jubilaciones y pensiones. Antes del inicio del octavo mes del año, el organismo público confirmó cuáles son las prestaciones alcanzadas por ese cambio y de cuánto será el incremento.

A su vez, se definieron las fechas de cobro para pasivos en agosto, dependiendo la modalidad de pago seleccionada.

¿Cuáles son las jubilaciones y pensiones que aumentan en agosto?

El incremento de los beneficios previsto para agosto alcanzará a las personas que cobran las jubilaciones y pensiones mínimas como único ingreso a través de BPS, incluyendo las cajas Militar y Policial, lo que representa alrededor de 115.000 pasivos en el país.

¿De cuánto será el aumento?

El aumento que se les aplicará a los pasivos incluidos será del 2,5 %, según confirmó la presidenta de BPS, Jimena Pardo. La jerarca agregó que, con este ajuste, las jubilaciones y pensiones mínimas pasarán a ser de $ 21.887.

Pardo también confirmó que el aumento en las partidas no es descontable, sino adicional, por lo que no se va a reintegrar de ningún aumento futuro. El aumento de las pasividades mínimas se comenzará a reflejar a partir de los cobros de agosto de 2026, correspondientes al mes de julio.

Cobro en pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

En qué fechas se cobrarán las pasividades con el aumento de agosto

Según la resolución de directorio que fijó el calendario de pasividades y activos 2026, para cobrar jubilaciones, pensiones a la vejez y otro tipo de pensiones de pasivos en Montevideo, los beneficiarios podrán asistir a las oficinas centrales entre el 4 de agosto y 19 de agosto de 2026. No obstante, BPS le aclaró a El País que estas fechas pueden estar sujetas a cambios.

Los beneficiarios que reciban su jubilación o cualquier otra prestación a través de un depósito en su cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), lo harán el 4 de agosto, tanto en Montevideo como en el interior.

Por su parte, quienes reciban pagos a través de empresas contratistas en la capital y el interior (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos), podrán cobrar desde el 5 de agosto hasta el 19 de agosto de 2026.

BPS también habilitó una herramienta para realizar consultas acerca de pagos de pasividades utilizando el número de cédula del beneficiario. Para acceder a esa herramienta, debe hacer clic acá.

Edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Para los beneficiarios que residan en el interior del país, quienes cobren a través de giras de pago de BPS podrán hacerlo desde el 5 de agosto hasta el 7 de agosto. El turno al que le corresponde asistir para efectuar el cobro de la jubilación en el interior deberá ser consultado en la agencia elegida. También puede realizar la consulta ingresando a este enlace e ingresando su número de cédula.

El organismo estatal también dejó claro que los jubilados y pensionistas a quienes les corresponda este aumento en sus prestaciones no tendrán que hacer ningún trámite para comenzar a cobrar la diferencia, sino que simplemente se les aplicará de manera automática.