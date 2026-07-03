Cotización del dólar en Uruguay: la divisa americana volvió a subir y cerró en $ 40,20 en el mercado

El dólar ayer volvió a subir y se negoció en promedio $ 40,214, teniendo un aumento de 0,03%. La moneda americana cotizó entre $ 40,15 y $ 40,27 para cerrar en $ 40,20. El valor de cierre cae 0,12% respecto al anterior.

En lo que va de julio la divisa sube 0,24% y en el 2026 aumenta 3%.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se hicieron un total de 52 operaciones por US$ 26,6 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República el dólar bajó cinco centésimos y cerró en $ 39 la compra y $ 41,40 la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar bajó levemente 0,01% y cerró en 5,1945 reales. En julio, el dólar en Brasil sube 0,35% mientras que en el 2026 baja 5,60%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial bajó 0,07% y cotizó en 1.488 pesos argentinos. En el mes sube 0,40% y en el año 1,96%

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP subió una unidad (1,9%) y cerró en 53 puntos básicos. Este aumento se dio con una cotización mixta en el precio de los bonos uruguayos y levemente a la baja en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país sube dos unidades mientras que en lo que va de 2026 retrocede 13 puntos básicos (-19,7%)

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) de ayer fue 5,78%, levemente por encima del nuevo valor objetivo fijado por el Banco Central (5,75%).