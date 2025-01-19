¿Cómo le fue al negocio bancario a nivel local a lo largo del año pasado? Un informe reservado lo analiza

A lo largo de 2024 el sistema bancario uruguayo “mantuvo niveles de rentabilidad elevados desde una perspectiva histórica, en un contexto de tasas de interés elevadas y de aumento de los resultados por diferencia de cambio”, según un informe de CPA Ferrere para sus clientes al que accedió El País.

El jueves de la semana pasada el Banco Central (BCU) publicó los datos sobre el desempeño del sistema bancario durante el año pasado y la consultora analizó la evolución de depósitos, créditos, morosidad y rentabilidad de los nueve bancos privados de plaza y del Banco República (BROU).

Sede del Banco República. Foto: Archivo El País

Resultado total

El informe sostiene que el resultado total del sistema bancario en 2024 ascendió a US$ 1.576 millones, lo que representó un aumento de US$ 326 millones frente a 2023” y aclara que el “crecimiento se moderó con respecto al año anterior, pero se tradujo en una mejora de la rentabilidad”.

El ROE (return on equity por sus siglas en inglés, el ratio más usado por analistas financieros e inversores para medir la rentabilidad de una empresa), “se mantiene en niveles históricamente altos alcanzando el 32,9% en el BROU, superando el conjunto de bancos privados instalados en el país”, sostiene el análisis de la consultora.

CPA Ferrere, atribuye la mejora respecto a 2023 “principalmente a las ganancias por diferencia de cambio” y sostiene que “de cara al 2025, el escenario de tasas de interés elevadas por más tiempo podría favorecer la preservación de niveles de rentabilidad elevados, aunque el descenso gradual de tasas internacionales y el aumento de tasas pasivas pondrá una presión gradual a la baja sobre la rentabilidad del sistema”.

Fachada del Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

Volumen de negocios

Por otra parte, se destaca que el volumen de negocios del sistema bancario “siguió en expansión en 2024, con un aumento tanto de los depósitos como de los créditos, tanto en moneda nacional (MN) como en moneda extranjera (ME)”.

En tanto el stock de créditos “continúa dinámico y el crecimiento se observó en distintos sectores”.

En particular, se destacó “la evolución de los créditos hacia la construcción, al sector agropecuario y a las familias. A su vez, la calidad de la cartera experimentó una leve mejora. Con respecto a los depósitos del SNF (Sector No Financiero), se observó un mayor de dinamismo tanto en MN como ME”.

La concesión de créditos “mantuvo su comportamiento favorable, alcanzando tres años consecutivos de crecimiento de dos dígitos. A fin de 2024 los créditos vigentes al sector no financiero (empresas y familias) de todo el sistema “aumentaron 11% respecto a fin de 2023 y totalizaron US$ 22.479 millones de dólares (aproximadamente un 28 % PIB.

Depósitos

Por el lado de los depósitos, se advierte que en diciembre último los depósitos de empresas y familias llegaban a US$ 40.392 millones, representando un leve aumento de 6% con respecto a diciembre de 2023.

Por otro lado, CPA Ferrere destaca que “a pesar del incremento sostenido en el volumen del crédito, la calidad de la cartera de créditos se mantiene sólida. Al cierre de 2024, la tasa de morosidad —medida por la proporción de créditos con retraso superior a 60 días— se ubicó en 1,7%, una leve mejora en comparación con el año anterior”.

Fachada del edificio sede del Banco Central del Uruguay, BCU, en Diagonal Fabini 777, Ciudad Vieja, Montevideo, ND 20230327, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Finalmente, CPA Ferrere sostiene que “las instituciones del sistema conservaron indicadores de liquidez y solvencia saludables, reflejando la solidez del sistema bancario” local.