Cinco entidades financieras buscan tener mejor relación con sus clientes, ¿cuáles son y qué harán?

Cinco instituciones financieras completaron su adhesión voluntaria a la "Guía de Buenas Prácticas de Protección al Consumidor Financiero": una iniciativa que contribuye a reforzar el compromiso continuo del sistema financiero en velar por la transparencia, la equidad y la protección de los derechos de los consumidores, informó el Banco Central (BCU) en su página web.

Banco Itaú, Fucac Verde Cooperativa de Ahorro y Crédito, HSBC Bank, OCA y Banco Santander dieron cumplimiento de manera voluntaria a los principios establecidos en la mencionada guía, publicada por la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) de BCU, la cual está vigente desde enero de 2023.

Los principios definidos en la misma orientan a las entidades del sistema financiero a considerar buenas prácticas basadas en el trato justo, la protección y transparencia de la información, la educación financiera y adecuados mecanismos de resolución de conflictos.

Produccion fotografica con los nuevos billetes de 50 pesos uruguayos por el 50 aniversario del BCU, dinero, billetera, cotizacion, Montevideo, ND 20181220, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Foto: Darwin Borrelli

Asimismo, contribuyen a promover el fortalecimiento y desarrollo del mercado financiero, para potenciar la confianza de los usuarios en el sistema.

El BCU aclara que estos principios se basan en estándares internacionales y promueven conductas alineadas con criterios de buen relacionamiento con el cliente, por encima del cumplimiento de la normativa vigente.

La guía surgió en el entendido de que en los últimos años el tamaño y la naturaleza del mercado han crecido y cambiado considerablemente con nuevos productos y servicios financieros.

Puntos destacados de la guía

En materia de prácticas responsables en la comercialización y promoción de productos y servicios, la guía establece que las entidades deben incluir una descripción “clara y completa” de los productos y servicios que se ofrecen, en el diseño de los mismos, sus canales de comercialización y demás aspectos del ciclo comercial.

Asimismo, establece que los productos o servicios ofrecidos y vendidos deben ser “adecuados y convenientes de acuerdo a las necesidades del cliente, su perfil de riesgo y objetivos financieros”. En tal sentido, señala -por ejemplo- que “la entidad (que tiene buenas prácticas) no orienta a un cliente hacia un producto inapropiado o innecesario”, dice el texto. Por otra parte, agrega que los contratos “no inducen a error a los clientes”.

En materia de publicidad y marketing, en el caso de uso de influenciadores (influencers) en redes sociales, se debería informar sobre el vínculo comercial del éste con la entidad.

Washington Ribeiro, presidente del directorio del Banco Central del Uruguay. Francisco Flores/Archivo El Pais

En cuanto a la letra pequeña o las notas al pie de página, solo se deben utilizar para complementar o ampliar la información del cuerpo principal del anuncio, y tener el tamaño suficiente para ser bien legibles.

Entre los aspectos que se mencionan, se destaca que las comunicaciones se realizan (o se deben realizar) de lunes a viernes en el horario entre las 8 horas y 21 horas, excluyendo los domingos y feriados, salvo que se cuente con solicitud expresa del cliente para la comunicación en esos días.

Como buena práctica, también se espera que la entidad realice campañas informativas de prevención de fraudes, considerando las tendencias emergentes relacionadas con los nuevos tipos de estafas financieras, como las digitales.

Además, es esperable que la entidad tenga “precaución en el uso de los datos de los clientes financieros” en el desarrollo de ofertas de servicios y productos financieros personalizados, y que integre la protección de datos personales desde las etapas de diseño de sus productos o servicios a ofrecer.