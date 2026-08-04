Cayó la llegada de cruceristas a Uruguay en la temporada 2025-2026 y el gasto bajó a US$ 13 millones

La temporada de cruceros 2025-2026 en Uruguay terminó con la llegada de 242.086 cruceristas (78,5% en la capital y 21,5% en el este) llegaron al país entre los meses de noviembre del año pasado y marzo de este año. En ese período se registró el arribo de 132 cruceros a Uruguay. Según los datos del Ministerio de Turismo (Mintur) divulgados ayer, de ese total 98 recalaron en Montevideo y 34 en Punta del Este.

Además, el gasto total de los cruceristas en ambos destinos alcanzó los US$ 13 millones. En este caso, los visitantes brasileños son los que realizaron el mayor aporte al gasto turístico, representando el 28% del total. Le siguieron los norteamericanos con 25,7% y los argentinos con 25,3%.

Esto supone una baja en comparación a la temporada anterior (2024-2025) tanto en cantidad de cruceros, cruceristas y el gasto que realizaron en Uruguay. En ese sentido, en el período pasado llegaron 160 embarcaciones (113 en Montevideo y 47 en Punta del Este) con un total de 313.267 turistas, que en esa ocasión gastaron US$ 18,5 millones.

En relación al perfil de los visitantes que llegaron en esta temporada a Uruguay, Montevideo recibió principalmente a turistas argentinos, ya que representaron el 37,5% de los cruceristas que bajaron en dicho destino. En esta ocasión, les siguieron los norteamericanos (22,9%) y los brasileños con 20%.

Puerto de Montevideo. Foto: archivo El País

Por otro lado, en Punta del Este predominó el mercado brasileño, ya que esta nacionalidad representó el 38,6% de los desembarcos realizados allí. En segundo lugar aparecen los norteamericanos con 22% y en tercer lugar los argentinos, con 18,5%.

En la temporada anterior, el turista argentino también se destacó sobre los demás, ya que fue el que más llegó al país a través de esta vía durante la temporada de verano (totalizando un 33,6% del total de los turistas), seguido de los brasileños (30%) y los visitantes norteamericanos con 22,9%. Además, en la temporada pasada Montevideo concentró el 75% de las llegadas (234.865 personas) y el 79% del gasto, con un total de US$ 14,6 millones, mientras que el puerto de Punta del Este recibió el 25% de los visitantes (78.403) y generó el 21% del gasto turístico, llegando a los US$ 3,9 millones.

“Los resultados de la temporada 2025–2026 reflejan la importancia del turismo de cruceros para la actividad turística nacional, tanto por el volumen de visitantes como por el impacto económico generado en los principales destinos del país”, resaltó el Mintur en un nuevo comunicado. Tras la temporada anterior, el director nacional de Turismo, Cristian Pos, había indicado que debían trabajar para que el gasto no baje y que muestre un aumento para las siguientes temporadas, objetivo que no fue alcanzado durante este período.