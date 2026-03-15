Carlos Carranza: "Los países emergentes son la mejor opción ante un mundo incierto"

Senior Emerging Market Debt Portfolio Manager, con 20 años de experiencia, especializado en América Latina. En 2021 ingresó a Allianz Global Investors, inicialmente como Emerging Market Debt Strategist con foco en América Latina y cobertura regional ampliada. Posteriormente pasó al rol de Emerging Markets Portfolio Manager, con responsabilidad sobre estrategias de Hard Currency y Blended y se trasladó a Londres en 2023. Inició su carrera en JP Morgan en 2005, donde trabajó durante 16 años y llegó a desempeñarse como Head of Latin America Local Markets Strategy, con base en Nueva York.

Para el experto en mercados emergentes Carlos Carranza, el nuevo shock de incertidumbre global trae consigo oportunidades para esos países. Advierte que en la actual coyuntura se diferencian claramente de los desarrollados gracias a un “duro trabajo” en el terreno fiscal y monetario. Rescata a varios países de África, Asia y Europa del Este como opciones atractivas, al igual que Uruguay, Paraguay y Argentina en Latinoamérica. Asegura que “no hay razones” para que el flujo de inversiones a Uruguay se corte, y considera que Argentina “hace bien en esperar” por mejores condiciones para volver al mercado de deuda. Lo que sigue es un resumen de la entrevista.

-¿Cómo define la coyuntura que estamos atravesando?

-Definitivamente, estamos en un momento crucial. Lo que estamos viendo en este caso, potencialmente, es nuevamente un test a mercados emergentes. Me refiero a que los mercados emergentes están otra vez teniendo que navegar un shock de incertidumbre global. Si repasamos la historia reciente, en los últimos 10 años hubo múltiples shocks globales, uno de ellos fue el covid, otro el conflicto de Rusia y Ucrania, ambos con fuertes repercusiones en la economía global. En este caso, es interesante ver cómo existe cierta resistencia y diferenciación por parte de los mercados emergentes, donde el duro trabajo que han tenido estos países por ajustar fiscalmente sus cuentas, por tener una política monetaria independiente, está generando las condiciones para que los emergentes puedan sobrevivir este shock de incertidumbre global de una manera satisfactoria.

-¿Los mercados emergentes se están diferenciando del resto del mundo por su resiliencia, o porque los inversores los distinguen como una mejor opción ante la incertidumbre de los desarrollados?

-Esta resistencia que vemos actualmente en mercados emergentes no está sustentada, simplemente, en una creencia de los mercados. Lo que hay realmente es una mejora macroeconómica.

Carlos Carranza, gestor de portafolios de bonos de mercados emergentes en Allianz Global Investors. Foto: Ignacio Sánchez

-¿Qué fundamentos destaca?

-Varios. Primer punto, como dije antes, los mercados emergentes han hecho un trabajo fenomenal en materia de política monetaria; a pesar de los cortes de baja interés recientes, las tasas reales se mantuvieron altas y eso es un ciclo muy importante para mercados emergentes. Punto número dos, sus números fiscales. Y voy a dar un ejemplo simple. En los últimos 20 años, la deuda contra producto de EE.UU. se movió de 66% a 122%. Mientras que en mercados emergentes, en los últimos 20 años, se redujo en promedio un 2%. Mientras la economía americana duplica su deuda sobre PIB, los emergentes bajaron su deuda. Eso explica el actual apetito de diversificación a mercados emergentes.

-¿Qué otros puntos destaca a favor de los emergentes?

-Hay que destacar que en cuanto a las posiciones de inversión en los mercados, la tenencia internacional de bonos no ha aumentado en formas muy importante; los inversores internacionales tienen aproximadamente el 15% de la deuda, cuando durante el covid tenían el 23%. Y un punto más. Aún hoy hay cierta resistencia a la baja de la caída del PIB en los emergentes, porque la demanda interna se mantiene sólida, y eso hace que podamos ver finalmente que los mercados emergentes resisten de una manera razonable este nuevo test de volatilidad global.

-¿Es un buen momento entonces para invertir en emergentes, y en sus monedas?

-En ese sentido, algo muy interesante que está ocurriendo gradualmente es que estamos teniendo diversificación del dólar. Generalmente, tanto los inversores norteamericanos como los latinoamericanos, tienen la mayor parte de su inversión en su moneda local o en dólares. Lo que hay en este momento es una oportunidad de diversificar y de salirse de eso, y hay un interés creciente en invertir en canastas diversificadas de monedas.

-En este contexto, ¿el dólar está perdiendo pie?

-Gran parte de esta diversificación, primero que nada, de la mejora de política monetaria en emergentes, y de este apetito por diversificar, se debe a la mejora en esos países, pero otra gran parte se debe a que quizás los inversores ven cierto riesgo a sus posiciones en dólares. Por ejemplo, la Reserva Federal potencialmente puede tener un cambio muy grande el próximo 15 de mayo cuando Jerome Powell se retire como presidente de la institución y llegue como jefe de la Fed y Kevin Warsh ocupe ese lugar; eso puede generar cambios en las elecciones de política monetaria de la Fed. A eso hay que sumarle que en noviembre de este año tenemos elecciones de medio término en Estados Unidos, algo que puede generar cierta incertidumbre con respecto a la segunda mitad del mandato del presidente Trump. Todo eso incide para que los inversores prefieran diversificar sus posiciones estructurales largas en dólares.

-Concretamente, ¿hacia dónde apunta esa diversificación?

-Hay oportunidades de valor súper interesantes, en África, por ejemplo. Sudáfrica es un país que ofrece mucho valor para inversiones, un país que ha tenido un resultado fiscal fenomenalmente bueno, con una unificación política muy estable y que probablemente tenga un upgrade de las calificadoras en poco tiempo. Zambia, es otro país que tiene una historia muy positiva fiscalmente, luego de la reestructuración en 2024. Hay notas de valor en Asia, también. India, un país que crece al 7%, con una moneda estable, lo mismo que la inflación y su banco central. En la región de Europa del Este, tenemos a Polonia, Hungría o Turquía.

Carlos Carranza, gestor de portafolios de bonos de mercados emergentes en Allianz Global Investors. Foto: Ignacio Sánchez

-¿Qué destaca de los emergentes latinoamericanos?

-Argentina, por ejemplo, que ha podido ofrecer uno de los cambios más grandes en emergentes en cuanto a su ajuste fiscal, algo pocas veces visto en la historia reciente, donde un país pasa de un déficit de 5% del PIB a un déficit 0% en 12 meses. Uruguay, por ejemplo, es un país que ofrece valor en moneda local y donde las valorizaciones de los bonos en dólares son bastante atractivas desde un punto de vista macroeconómico, aunque el nivel de tasa en dólares está muy ajustado con respecto a los Treasury, por lo que quizás no sea tan rentable. Lo es más en pesos uruguayos. Un país que ha tenido una performance fenomenal es Paraguay, con una importante mejora crediticia. Un país que ha sabido bajar la deuda contra producto y cada vez tiene mayor capacidad de repago, con un déficit fiscal bajo y una ley de responsabilidad fiscal controlada por el Congreso. Yo digo que tiene una trayectoria similar a Uruguay y en poco tiempo será investment grade. Veo a Paraguay como veía a Uruguay hace 10 o 15 años.

-¿Uruguay seguirá recibiendo inversiones?

-Uruguay ya ha recibido flujos de inversión importante, con inversiones muy grandes en la última década procedente de los vecinos latinoamericanos, pero también de Europa y EE.UU. Creo que no hay ninguna razón para pensar por qué debería desacelerarse ese flujo, porque las condiciones macroeconómicas siguen igual de estables y el país sigue teniendo una credibilidad institucional que lo hace un país elegible por los inversores.

Master Class en evento de Wealth Management

Carlos Carranza llegó a Uruguay para participar del evento Latam ConsultUs Kickoff en Punta del Este, llevado a cabo la semana pasada en la sala de conferencias del Hotel Enjoy .

Se trata de un encuentro anual de la industria de wealth management y mercados de capitales en Latinoamérica, que reúne a asesores financieros, gestoras de activos, bancos y especialistas del sector para analizar perspectivas de inversión, tendencias macro y oportunidades en los mercados.

En paralelo a las disertaciones de los expertos invitados, se organizaron mesas redondas de intercambio sobre temas como las tendencias en el crédito privado, la incidencia de la geopolítica en el mercado high yield, la inversión en bienes raíces y el futuro del dólar, entre otros temas.

Además, en esta ocasión, disertó como invitado especial el Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

En el caso de Carranza, el experto ofreció una Master Class sobre deuda emergente, en el primer día de actividades. En su presentación, Carranza puso énfasis en la debilidad del dólar y cómo eso ofrece nuevas oportunidades al inversor en la región, así como los riesgos derivados de la macroeconomía en 2026.

Carranza advirtió que claramente, los riesgos fiscales están más concentrados en los países desarrollados y eso ofrece una gran oportunidad a los mercados emergentes, que han mostrado no solo mayor disciplina fiscal, sino una alta resistencia a los shocks de incertidumbre global.