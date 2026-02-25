Buscan que cooperativas participen más de las compras del Estado y lanzan plan de financiamiento para ello

El Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) puso en marcha un plan piloto de financiamiento dirigido a cooperativas y entidades de la Economía Social y Solidaria (ESS) que participan como proveedoras del Estado a través del sistema de compras públicas. La iniciativa busca lograr una mayor inclusión del sector cooperativo en los procesos de contratación pública, según un comunicado del instituto.

El Inacoop señaló que durante 2025, en el marco del Comité Nacional por el Año Internacional de las Cooperativas (AIC), se desarrollaron siete mesas temáticas, entre ellas la de Desarrollo Económico y Productivo. A partir de ese trabajo se definió una hoja de ruta con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y productivo del sector cooperativo mediante la mejora del acceso a instrumentos y políticas públicas, la promoción de condiciones equitativas de participación en el mercado y el reconocimiento efectivo de su especificidad jurídica y social.

"Uno de los ejes de Inacoop es facilitar el acceso a las compras públicas para cooperativas y organizaciones de la economía social y solidaria (ESS), promoviendo mecanismos financieros, de capacitación y asistencia técnica", afirmó el instituto.

Documentos del Inacoop. Foto: Inacoop.

“Más organizaciones de la economía social y solidaria en el sistema de compras públicas implican un círculo virtuoso, donde se favorece el desarrollo de la economía local y familiar y el Estado compra productos a menores costos y con mayor calidad. Existe una mejor distribución de beneficios, que en el caso de la agricultura familiar, por ejemplo, llega en forma directa a los productores, evitando intermediarios", indicó el Inacoop.

Este jueves 26 de febrero en la Cooperativa Bancaria, se llevará a cabo una Mesa de Diálogo sobre Compras Públicas de Inacoop en donde participarán cooperativas y entidades de la economía social y solidaria. Allí se les brindará información, se presentarán los instrumentos y se realizará un intercambio sobre necesidades, experiencias y propuestas

Para el instituto, el fomento de las compras públicas constituye “una herramienta estratégica para mejorar la eficiencia y la transparencia del gasto del Estado, al tiempo que promueve el desarrollo económico, la sostenibilidad y un mayor impacto social y local”.

Inacoop. Foto: Inacoop.

Y se explicó que la propuesta prevé una primera etapa centrada en casos concretos relacionados con el acompañamiento al desarrollo de la política alimentaria, “que redunda también en el desarrollo de la agricultura familiar y la pesca artesanal”.

“En esta primera instancia, el instrumento permitirá cubrir necesidades financieras de corto plazo vinculadas al capital de trabajo, que les permita potenciar sus posibilidades de acceso y cumplimiento para licitaciones específicas adjudicadas", explicaron.

La línea de crédito piloto, con un tope global de $ 8 millones, destinado a cooperativas y entidades de la ESS registradas en Inacoop, con un monto máximo de $ 4 millones por organización. Los préstamos se otorgarán en pesos uruguayos, con plazos ajustados a la facturación y al ciclo productivo de cada entidad, y con una tasa de interés del 10% anual. Las organizaciones interesadas en acceder a este préstamo deberán presentar su solicitud a través de la web de Inacoop o podrán solicitar asistencia al referente territorial del Instituto correspondiente a su localidad.