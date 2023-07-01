Aumenta el endeudamiento neto y bruto de Uruguay, pero el mercado le da un voto de confianza al país

Redacción El País

El endeudamiento neto del sector público (definido como la deuda bruta menos los activos de reserva) alcanzó a US$ 28.692 millones al cierre de marzo, según informó ayer el Banco Central (BCU). Como consecuencia, el endeudamiento neto del sector público representa un 38,6% del Producto Interno Bruto (PIB).

Así la deuda neta del sector público subió 4,92% respecto a fin de 2022. En comparación con fin de marzo de 2022 el aumento es de 22,6%.

Según se desprende del informe publicado por el BCU, el aumento de la deuda neta en el primer trimestre se explicó totalmente por un aumento de la deuda bruta, dado que los activos netos de reserva presentan una mejora respecto al trimestre previo. Si comparáramos con el primer trimestre de 2022 se da una caída en las reservas y un aumento de la deuda bruta.

La deuda bruta ascendió a US$ 49.729 millones a fin de marzo, lo que representa un aumento respecto al trimestre anterior de 4,26%, mientras que al comparar con el primer trimestre del año anterior subió 10,3%. La deuda bruta al cierre de marzo representaba un 66,9% del PIB y en igual trimestre del año anterior representaba un 60,6% del PIB.

Los activos de reserva del sector público, que fueron de US$ 21.037 millones al finalizar marzo, subieron respecto al trimestre anterior un 3,4%. Frente a igual trimestre de 2022 cayeron 2,9%.

Si analizamos la deuda por plazo contractual al comparar con el trimestre anterior, se da un aumento para todos los plazos considerados. Para menos de un año sube 4,67%, entre 1 y 5 años aumenta 1,93% y más de cinco años la suba es de 4,57%.

RIESGO PAÍS. Pese a esta suba de la deuda, el mercado sigue confiando en Uruguay, ya que el riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer 2 unidades y cerró en 79 puntos básicos. En junio el riesgo país bajó 13 unidades, mientras que en el año sube 9 puntos básicos. Es decir, el riesgo país está prácticamente estable en niveles históricamente bajos.