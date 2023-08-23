Ante críticas varias, Diego Labat dijo que “la competitividad de Uruguay es correcta”

Redacción El País

El presidente del Banco Central (BCU), Diego Labat afirmó ayer que “la competitividad de Uruguay es correcta” y que si bien comparte la preocupación de algunos sectores económicos por el desempeño del dólar, a la competitividad del país “hay que mirarla mucho más allá del tipo de cambio”.

Las declaraciones de Labat fueron hechas en el marco de la inauguración de las Jornadas Anuales de Economía, instancia en la que el presidente del Central también remarcó el logro de contener la suba de precios.

“La inflación está en el lugar donde nosotros queremos que esté, las expectativas están llegando al lugar que nosotros queremos que estén, lento pero van acompañando”, indicó Labat. Sobre ese punto, señaló que “aunque algunos digan” que el control de la inflación por parte del gobierno es fruto de la casualidad “eso no es así”, sino que es producto del “esfuerzo de mucha gente trabajando”.

Al ser consultado respecto al comportamiento del dólar en el país, Labat remarcó que el objetivo del BCU es “velar por la estabilidad de la moneda nacional” y defendió el régimen actual del mercado de cambios con un dólar flotante.

“Entendemos que ese es el mejor régimen para un país chico y abierto como Uruguay, un tipo de cambio flotando” porque es lo que “ayuda a atemperar cualquier shock negativo o positivo que podamos recibir de afuera”, señaló.

Asimismo, el jerarca indicó que el BCU “está cumpliendo con sus dos principales objetivos” que son la estabilidad financiera y el control de la inflación. “La inflación está donde esperamos que esté, dentro del rango, con expectativas todavía por fuera pero confluyendo hacia el rango de inflación, o sea que estamos muy conformes con como viene evolucionando”, afirmó Labat y dijo que son “muy positivos” en cuanto a que se cumplan las proyecciones inflacionarias a 24 meses.

En rueda de prensa, el presidente del BCU fue consultado respecto a la situación económica de Argentina y dijo que es “un elemento” que el organismo considera.

“Argentina tiene una serie de desequilibrios macroeconómicos que está en proceso de resolver, esperemos que en los próximos meses con los distintos planes que se han planteado, cualquiera de ellos sea, va a entrar a encaminarse y eso va a ayudar a mejorar condiciones de la región”, manifestó Labat.

En ese sentido, indicó que si bien la situación del país requiere un “monitoreo permanente”, desde el BCU no visualizan “grandes sorpresas”.

El de Argentina “es un escenario que hoy no es favorable para Uruguay pero tampoco esperamos que nos dé grandes sorpresas. Nuestro escenario es que cualquiera sea el resultado electoral, Argentina va a encaminarse y va a tratar de resolver estos desequilibrios macroeconómicos que tiene”, concluyó Labat.