Análisis: América Latina al frente con la revolución de los pagos digitales sin fronteras y el adiós al efectivo

Rafael Germer/ CEO y cofundador de PagBrasil

América Latina está a un paso de eliminar una de sus últimas grandes barreras económicas: las fronteras en los pagos. La digitalización ha permeado todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, y los pagos no son la excepción. De hecho, hoy están redefiniendo la economía regional.

El próximo gran paso es avanzar hacia una integración financiera que acompañe el ritmo del comercio y la movilidad en la región. Estamos ante el momento ideal para consolidar un ecosistema de pagos en el que distintos sistemas puedan comunicarse e integrarse entre sí, eliminando fricciones y permitiendo que el dinero circule con la misma facilidad que las personas, los bienes y los servicios.

Los pagos digitales democratizan el acceso y dinamizan la economía regional.

La región atraviesa un auge de los pagos digitales. Según el informe Panorama 2025 de PCMI, ya representan cerca del 60% del gasto del consumidor en América Latina, mientras que el efectivo pierde protagonismo de forma sostenida.

En este contexto, Pix en Brasil se convirtió en un caso emblemático. Con más de 196 millones de usuarios y un volumen de transacciones que supera al de las tarjetas, el sistema de pagos instantáneos brasileño demostró que es posible construir una infraestructura de pagos eficiente, inclusiva y escalable. Su impacto ha permitido incorporar a más de 70 millones de personas al sistema financiero formal y dinamizar la economía en múltiples niveles.

Pero quizás el cambio no es tecnológico, sino estructural. Los sistemas de pagos instantáneos dejaron de ser una herramienta complementaria para convertirse en una infraestructura crítica para la competitividad de los países en los próximos años.

En un escenario global cada vez más incierto, contar con infraestructuras propias de pagos digitales se vuelve una decisión estratégica.

Ralf Germer. DIOGO SALLABERRY

A medida que los sistemas nacionales de pagos instantáneos se consolidan, el desafío evoluciona hacia su interconexión: la interoperabilidad deja de ser opcional y pasa a ser clave para habilitar el comercio digital, el turismo y los negocios transfronterizos con mayor eficiencia, especialmente en el marco de acuerdos como el de la Unión Europea y el Mercosur.

Sin embargo, persisten barreras como la fragmentación regional, que funciona como una “aduana financiera invisible” y limita el potencial de integración. Superarla permitiría experiencias sin fricción —como pagar con una billetera en otro país o cobrar de forma instantánea en la región—, mejorando la experiencia de usuarios y empresas.

En este sentido, comienzan a verse avances concretos, como la expansión de Pix en América, que reflejan el crecimiento sostenido de los pagos digitales en la vida cotidiana.

Uruguay y los pagos sin fronteras

Uruguay se posiciona como uno de los mercados más avanzados de la región en pagos digitales: cerca del 79% de las transacciones se realizan por medios electrónicos y las transferencias concentran el 88% del valor de los pagos minoristas, según datos del Banco Central (BCU).

Con una alta bancarización y fuerte adopción de herramientas digitales, el país ya superó la etapa de adopción y enfrenta ahora el desafío de integrarse a nivel regional.

En este contexto, avanzar hacia infraestructuras más ágiles, interoperables y nativas digitales será clave.

La posibilidad de que turistas paguen con sus billeteras sin fricciones o que empresas operen en la región de forma instantánea y a bajo costo no solo simplifica el flujo de dinero, sino que también fortalece el comercio, potencia el rol de Uruguay en el Mercosur y consolida un ecosistema financiero preparado para una economía cada vez más digital.

Mujer con un iphone y una tarjeta de crédito Foto: Canva

América Latina está haciendo lo más difícil: construir sistemas de pagos digitales adaptados a las necesidades de cada país, como Pix en Brasil, Transferencias 3.0 en Argentina, Toke en Uruguay, DiMo en México y Bre-B en Colombia.

El próximo desafío es garantizar la conexión entre estos sistemas para redefinir la forma en que circula el dinero en la región, reduciendo fricciones y habilitando una verdadera experiencia de pagos sin fronteras.

Esto no solo impulsaría el comercio y el turismo, sino que también fortalecería la competitividad global de América Latina en un escenario cada vez más digital e interconectado.

El futuro de los pagos en América Latina no es solo una cuestión nacional, sino también regional.