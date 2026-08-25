AEBU reclamó al Estado más inversión y recursos para reforzar la seguridad en los bancos tras robo al BROU de Pando

Tras el asalto de este lunes a una sucursal del Banco República (BROU) en la ciudad de Pando (Canelones), el sindicato bancario reclamó al Estado mayores recursos presupuestales para fortalecer la seguridad en las dependencias de la banca oficial y anunció que solicitará la convocatoria a un ámbito específico para analizar las medidas de seguridad en el sistema financiero.

A través de un comunicado, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) repudió el robo

y exhortó a que la seguridad de los trabajadores, los usuarios y la comunidad sea abordada mediante una política integral y permanente, y no únicamente a partir de respuestas posteriores a los delitos.

"Situaciones de esta naturaleza generan una profunda preocupación en quienes desarrollan sus tareas diariamente en las distintas dependencias del sistema financiero, especialmente quienes se encuentran en la atención al público y el manejo de dinero", señaló el comunicado elaborado por el Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU.

En ese marco, el sindicato reclamó fortalecer las políticas de seguridad en el sistema financiero mediante mayor inversión, personal especializado, capacitación, tecnología, infraestructura adecuada y protocolos que permitan reducir los riesgos y proteger la integridad física y emocional de trabajadores y usuarios.

“Hemos planteado reiteradamente la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad en el sistema financiero”, señaló el comunicado.