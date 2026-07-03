La ANV abrió un llamado para adquirir diez inmuebles en Montevideo y cuatro departamentos del interior

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) abrió un llamado para la adquisición de diez inmuebles. Los mismos están ubicados en los departamentos de Florida, Lavalleja, Montevideo, Paysandú y Tacuarembó y ofrece: tres terrenos, cuatro locales comerciales y tres viviendas a reacondicionar.

La ANV realizó un comunicado oficial donde expresan las condiciones para presentar la propuesta, los plazos y los detalles de gestión.

Cómo y dónde presentar las propuestas en sobre cerrado a la ANV

Las personas interesadas deben presentar un sobre cerrado en Casa Central (Cerrito 400 esq. Zabala) o en cualquiera de las dependencias de la ANV. El horario de atención al público es de lunes a viernes de 11:00 a 16:00 horas. En su sitio web, recomiendan gestionar una cita previa mediante la agenda web o por teléfono al 17217.

Allí los postulantes deberán indicar el valor que estén dispuestos a ofertar por el inmueble seleccionado, tomando como referencia el precio publicado en el listado correspondiente.

Hay un máximo de dos ofertas de inmuebles diferentes por persona y cada propuesta debe entregarse en un sobre independiente con la siguiente información:

Persona organizando documentación. Foto: Freepik.

En el exterior del sobre:



Número de ID del inmueble, padrón y dirección.

Nombre del oferente, teléfono, domicilio y correo electrónico.

Dentro del sobre:



Formulario para presentación de oferta: descargado y completado con la oferta en dólares americanos.

El plazo para la presentación de ofertas finaliza el martes 21 de julio de 2026. La apertura de sobres se realizará el 22 de julio y los resultados serán publicados en el sitio web de la ANV.

Opciones de pago: diferencias entre la compra al contado y financiada

Para realizar los pagos de los inmuebles se ofrecen dos opciones:



Contado: para personas físicas y personas jurídicas. Se debe abonar un mínimo del 10% del precio ofertado al momento de la firma del boleto de reserva. Financiado: exclusivamente para personas físicas, con ofertas mayores a US$ 10.000.

El listado de inmuebles se presenta en: www.anv.gub.uy/llamados