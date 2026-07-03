Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Negocios

La ANV abrió un llamado para adquirir diez inmuebles en Montevideo y cuatro departamentos del interior

El proceso de selección incluye terrenos, locales comerciales y viviendas a reacondicionar en Florida, Lavalleja, Paysandú y Tacuarembó. Se reciben propuestas hasta el 21 de julio de 2026.

El País
El País
03/07/2026, 15:25
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Vivienda ANV otra.jpg
Vivienda a la venta por parte de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) en llamado a familias.
Foto: ANV.

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) abrió un llamado para la adquisición de diez inmuebles. Los mismos están ubicados en los departamentos de Florida, Lavalleja, Montevideo, Paysandú y Tacuarembó y ofrece: tres terrenos, cuatro locales comerciales y tres viviendas a reacondicionar.

La ANV realizó un comunicado oficial donde expresan las condiciones para presentar la propuesta, los plazos y los detalles de gestión.

Plan de la ANV ofrece beneficios para créditos hipotecarios con tasas de hasta 0 % o 2,5 %: quiénes acceden

Cómo y dónde presentar las propuestas en sobre cerrado a la ANV

Las personas interesadas deben presentar un sobre cerrado en Casa Central (Cerrito 400 esq. Zabala) o en cualquiera de las dependencias de la ANV. El horario de atención al público es de lunes a viernes de 11:00 a 16:00 horas. En su sitio web, recomiendan gestionar una cita previa mediante la agenda web o por teléfono al 17217.

Allí los postulantes deberán indicar el valor que estén dispuestos a ofertar por el inmueble seleccionado, tomando como referencia el precio publicado en el listado correspondiente.

Hay un máximo de dos ofertas de inmuebles diferentes por persona y cada propuesta debe entregarse en un sobre independiente con la siguiente información:

Persona organizando documentación.
Persona organizando documentación.
Foto: Freepik.

En el exterior del sobre:

  • Número de ID del inmueble, padrón y dirección.
  • Nombre del oferente, teléfono, domicilio y correo electrónico.

Dentro del sobre:

El plazo para la presentación de ofertas finaliza el martes 21 de julio de 2026. La apertura de sobres se realizará el 22 de julio y los resultados serán publicados en el sitio web de la ANV.

Opciones de pago: diferencias entre la compra al contado y financiada

Para realizar los pagos de los inmuebles se ofrecen dos opciones:

  1. Contado: para personas físicas y personas jurídicas. Se debe abonar un mínimo del 10% del precio ofertado al momento de la firma del boleto de reserva.
  2. Financiado: exclusivamente para personas físicas, con ofertas mayores a US$ 10.000.

El listado de inmuebles se presenta en: www.anv.gub.uy/llamados

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Agencia Nacional de Vivienda

Te puede interesar