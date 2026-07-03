¿Qué hacer si un vecino lleva muchos invitados a la piscina? Esto dice la Ley de Propiedad Horizontal en España

Mientras España sufre una intensa ola de calor al igual que el resto del continente, las piscinas se convierten en una fuente de alivio, permitiendo a las personas refrescarse ante las altas temperaturas. Cuando se trata de piscinas comunitarias, la alta concurrencia puede llegar a generar conflictos en la convivencia, sobre todo cuando hay un vecino que llena el espacio común con sus invitados de forma recurrente.

De acuerdo a medios españoles, la Ley de Propiedad Horizontal de España ofrece un amparo legal para los vecinos que sufran esta situación y desconozcan cómo abordarla.

Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre vecinos que usan lugares comunes de forma inadecuada

Cuando un vecino lleva invitados de más a la piscina una y otra vez, puede interpretarse como un uso inadecuado de una zona común del edificio. El artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal obliga a los copropietarios a “respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes“, sin importar si son de uso general o privado, o si están incluidos en su propiedad o no. En la misma línea, instruye a hacer un uso adecuado de los espacios comunes, y además evitar que se causen daños o desperfectos.

Si bien en este caso no se produce ningún perjuicio material de forma directa, el acto de invitar a demasiadas personas a una piscina de uso común de manera sistemática puede reducir el espacio disponible para el resto de los miembros de la comunidad.

No existe un número establecido por la Ley de Propiedad Horizontal sobre la cantidad de personas que puede invitar un vecino a su piscina comunitaria. Sin embargo, el artículo 6 de la legislación avala al conjunto de propietarios a fijar normas de régimen interior que deben ser respetadas por todos los titulares. A través de este mecanismo legal, la junta vecinal tiene la potestad de marcar un límite que regule el uso de los servicios y zonas comunes. En caso de que ese límite haya sido establecido por los vecinos, y que un propietario viola el reglamento en repetidas ocasiones, el caso puede llegar a ser resuelto en los tribunales.

Piscina comunitaria. Foto: Canva.

El paso que se debe tomar si no existen normas de régimen interior

En caso de que no exista un límite establecido por las normas del edificio o de la comunidad, se puede convocar a una reunión de propietarios que sea extraordinaria o esperar a la próxima junta ordinaria para plantear el tema y buscar un consenso que permita aprobar una disposición específica. Para su aprobación, se requiere una mayoría simple de los propietarios que asistan a la reunión.

Acceso prohibido a una piscina comunitaria a deudores

Un problema distinto surge si un vecino no ha cumplido con sus obligaciones comunitarias al deber dinero, según el portal 20 Minutos. Ante estas situaciones, el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal, en su modificación bajo la Ley Orgánica 1/2025, permite a la junta de propietarios aprobar medidas disuasorias frente a la morosidad, como la aplicación de intereses superiores al legal o la privación temporal del uso de servicios o instalaciones comunes.

Una persona con billetes de euros. Foto: Freepik

Sin embargo, estas medidas tienen límites claros: solo pueden mantenerse mientras exista la deuda y no pueden ser abusivas, desproporcionadas ni afectar la habitabilidad de la vivienda. En consecuencia, no se puede impedir el acceso al edificio, cortar suministros esenciales ni restringir el uso del ascensor cuando sea necesario, y tampoco pueden aplicarse con carácter retroactivo, añade el portal citado.