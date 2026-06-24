El dólar en Uruguay sube y vuelve al nivel de los $ 40 en el interbancario, al tiempo que aumenta también en la región

El dólar en Uruguay subió ayer 0,49% y se negoció en promedio en $ 40,105. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,05 y $ 40,15 para finalizar en el mínimo. El valor de cierre aumentó 0,5% respecto al del lunes.

En lo que va de junio la moneda estadounidense retrocede 0,15%, mientras que en 2026 sube 2,73%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 122 transacciones por un monto de US$ 60,8 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 20 centésimos y cerró en $ 38,85 para la compra y $ 41,25 para la venta.

Persona contando dólares. Foto: Archivo El País.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar subió ayer 0,68% y cerró en 5,1743 reales. En el mes el dólar en Brasil se incrementa 2,32%, aunque en 2026 baja 5,96%.

En Argentina, el dólar oficial tuvo un alza ayer de 0,58% y finalizó en 1.469,91pesos argentinos. En junio aumenta 4,23% y en el año 0,72%.

Riesgo país y tasa de interés

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP subió ayer una unidad y cerró en 52 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y al alza en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país baja cinco unidades y en 2026 retrocede 14 puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,78%, en el objetivo del Banco Central (5,75%).