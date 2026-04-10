El dólar en Uruguay se estabiliza en torno a los $ 40,33, mientras que en Brasil, la principal referencia cambiaria, cae

El dólar en Uruguay quedó prácticamente estable ayer, con una mínima suba de 0,02% y se negoció en promedio en $ 40,339. La moneda estadounidense cotizó en la víspera a nivel interbancario entre $ 40,26 y $ 40,38, para finalizar en el mínimo, un -0,42% por debajo del cierre del miércoles.

En lo que va de abril, el billete verde cae 0,35%, aunque en el año aumenta 3,33%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 83 transacciones por un monto de US$ 19,7 millones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó 15 centésimos tanto para la compra como para la venta y cerró a $ 39,10 y $ 41,50 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó 0,15% y cerró en 5,0821 reales. En abril cae 2,63% y en lo que va del año retrocede 7,64%.

Dólar. Foto: Archivo El País.

En Argentina, el dólar oficial cayó 0,27% ayer y cerró en 1.383,23 pesos argentinos. En el mes, tiene una mínima suba de 0,03%, mientras que en lo que va del año cae 5,22%.

Riesgo país y tasa de interés

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, se mantuvo ayer en 69 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En abril el riesgo país baja siete unidades, aunque en 2026 sube tres puntos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,95%, por encima del objetivo fijado por el Banco Central (5,75%).