El dólar cotizó al alza este jueves; el riesgo país subió levemente y se mantiene estable

Con una suba de 0,16%, ayer el dólar en Uruguay se negoció en promedio en $ 40,20. El billete verde se negoció a un único precio de $ 40,20 en la jornada, un incremento de 0,25% en relación al cierre del miércoles.

En julio, la moneda estadounidense sube 0,21%, mientras que en el año aumenta 2,97%. A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 43 transacciones por un monto de US$ 22,00 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió 10 centésimos ayer y cerró en $ 39 para la compra y $ 41,10 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió 0,33% ayer y cerró en 5,0807 reales. En el mes, el dólar en Brasil baja 1,85%, mientras que en 2026 retrocede 7,66%.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial tuvo un alza ayer de 0,60% y finalizó en 1.489,77 pesos argentinos. En julio se incrementa 0,52% mientras que en 2026 aumenta 2,08%.

En tanto, el riesgo país medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer una unidad y cerró en 56 puntos básicos. En el mes, lleva un alza de seis unidades mientras que en 2026 retrocede nueve puntos.