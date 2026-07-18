Evolución del dólar y riesgo país en Uruguay: balance de la semana y cotización de la moneda estadounidense

En la comparación punta a punta, en relación al viernes anterior, el dólar tuvo una variación negativa de 0,09%. Este comportamiento se asemeja al de la semana previa cuando había caído 0,01%.

Durante esta semana, el dólar cotizó a la suba en tres de las cinco jornadas en las que hubo cotización.

Este viernes, la moneda norteamericana bajó 0,10% y se cotizó en promedio en $ 40,189. En julio la divisa sube 0,18% mientras que en lo que va de 2026 viene aumentando 2,94%.

El dólar cotizó entre $ 40,17 y $ 40,25 para cerrar finalmente en $ 40,18. Este cierre está 0,02% por debajo del anterior.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se hicieron un total de 220 operaciones por un valor de US$ 118,0 millones, mientras que ayer se operaron US$ 19,7 millones en 40 transacciones.

Un cliente prepara sus billetes de dólar para cambiarlos por pesos en una casa de cambio. Foto: Archivo El País

Al público en las pizarras del Banco República del Uruguay, el dólar bajó cinco centésimos para la compra y subió cinco centésimos para la venta, cerrando en $ 38,95 y $ 41,45, respectivamente. Durante la semana ambas cotizaciones se mantuvieron estables.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió 0,39% y cerró en 5,1176 reales. En julio el dólar en Brasil cae 1,14% mientras que en 2026 retrocede 6,99%.

En Argentina, el dólar oficial cerró en 1.480,12 pesos argentinos, 0,36% por encima del cierre anterior. En el mes baja 0,13% y en el año sube 1,42%.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP cerró en 58 puntos básicos, una unidad más (1,8%) que el cierre anterior. Esto se da con una cotización mixta tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En la semana, el riesgo país sube cinco unidades (9%), mientras que en el mes sube siete unidades (13,7%) y en lo que va de 2026 retrocede ocho puntos básicos (-12,1%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 5,75%, igualando al valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay.