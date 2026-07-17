El dólar subió levemente en Uruguay y marca un incremento acumulado superior al 3% en lo que va de 2026

El dólar subió 0,13% y este jueves se negoció en promedio en $ 40,228. Durante el mes viene subiendo 0,28% mientras que en 2026 sube 3,04%.

El la moneda estadounidense cotizó entre $ 40,19 y $ 40,24 para cerrar en el menor valor, con una variación negativa de apenas 0,02% en relación al cierre anterior.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 50 transacciones por un valor total de US$ 25,50 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay, el dólar por tercer día consecutivo se mantiene estable tanto a la compra como para la venta y cierra en $ 39,00 y $ 41,40, respectivamente.

Billetes de dólares estadounidenses. Foto: Canva.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar sube 0,49% y cierra en 5,0975 reales. En el mes de julio, el dólar en Brasil viene bajando 1,53%, mientras que en 2026 retrocede 7,36%.

En Argentina, el dólar oficial cerró en 1.474,77 pesos argentinos, con apenas una caída de 0,05% con respecto al cierre anterior. En julio baja 0,49% y en 2026 viene subiendo 1,05%.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP cerró en 57 puntos básicos, dos unidades más (3,6%) que el cierre anterior. Acompaña esta variación una cotización mixta en el precio de los bonos uruguayos y levemente a la baja en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país sube seis unidades (11,8%), mientras que en 2026 retrocede nueve puntos básicos (-13,6%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) nuevamente cerró en 5,75%, igualando el valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay.