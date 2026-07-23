El dólar en Uruguay cotiza prácticamente estable en los $ 40 y el riesgo país se mantiene en niveles bajos

El dólar en Uruguay quedó prácticamente estable ayer —con una baja mínima de 0,02%— y se negoció en promedio en $ 40,14. El billete verde cotizó en la jornada entre $ 40,08 y $ 40,17 para finalizar en $ 40,10, con una caída de 0,15% en relación al cierre del martes.

En julio, la moneda estadounidense apenas sube 0,05%, mientras que en 2026 aumenta 2,8%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 67 transacciones por un valor total de US$ 33,8 millones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 5 centésimos y cerró en $ 38,90 para la compra y $ 41,30 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,28% y cerró en 5,0638 reales. En el mes, el dólar en Brasil cae 2,18%, mientras que en 2026 retrocede 7,97%.

En Argentina, el dólar oficial subió ayer 0,21% y finalizó en 1.480,86 pesos argentinos. En julio baja 0,08%, aunque en 2026 se incrementa 1,47%.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP nuevamente cerró estable ayer en 56 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país sube cinco unidades, mientras que en 2026 retrocede 10 puntos básicos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,50%, por debajo del objetivo del Banco Central (5,75%).

