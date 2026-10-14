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El País Negocios Finanzas

Mientras el dólar en Uruguay continúa "planchado", hay fuerte avidez por deuda del gobierno en pesos uruguayos

El dólar inició la semana estable, tras el feriado del lunes en que no hubo operativa, mientras el gobierno amplió su Nota del Tesoro en pesos uruguayos con vencimiento al 2030.

Melissa Hernández
14/10/2026, 03:00
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Paquetes de dólares
Paquetes de dólares.
Foto: Archivo El País

El dólar en Uruguay comenzó la semana “planchado” (el lunes no hubo operativa por el feriado) al subir mínimanente 0,04% y negociarse en promedio en $ 40,20. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,18 y $ 40,21 para finalizar en el mínimo, apenas 0,02% por debajo del cierre del viernes. Mientras, hubo fuerte avidez de los inversores por una Nota del Tesoro en pesos uruguayos.

¿El fin de una amenaza? El Banco Central calculó cuánto perdieron los uruguayos al ahorrar en dólares

En octubre la moneda estadounidense baja 0,21% y en lo que va del año aumenta 2,97%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se negociaron US$ 18,5 millones en 36 operaciones realizadas.

Pantallas de Bevsa.jpg
Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa).
Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer subió 10 centésimos para la compra y bajó 10 centésimos para la venta, y cerró en $ 39 y $ 41,40 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió 0,41% ayer y cerró en 5,0096 reales. En octubre cae 3,31% y en lo que va del año, el dólar en Brasil retrocede 8,96%.

En Argentina el dólar oficial finalizó estable ayer en 1.515,85 pesos argentinos. En el mes baja 0,11% y en 2026 aumenta 3,87%.

Deuda en pesos, riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El gobierno amplió ayer su Nota del Tesoro en pesos uruguayos con vencimiento en junio de 2030. El monto licitado fue de $ 2.250 millones (US$ 55,98 millones), que fue más que duplicado por la demanda de los inversores: $ 5.965 millones (US$ 148,4 millones). Finalmente, el monto adjudicado fue del doble de lo licitado: $ 4.500 millones (US$ 112 millones), con un rendimiento de 7,25% anual.

Dolar americano y Peso uruguayo
pesos uruguayos y dolares americanos
Estefania Leal

En tanto, el riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió una unidad ayer y cerró en 68 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense, considerados libres de riesgo). En octubre. el riesgo país cae ocho puntos básicos, mientras que en 2026 sube dos unidades.

Por último, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) se operó ayer en 5,75%, por debajo del nuevo objetivo fijado por el Banco Central (6%).

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