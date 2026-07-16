¿Cómo saber si estoy en el Clearing gratis? Por una semana se habilita el informe y solo se necesita la cédula

Los uruguayos interesados su Reporte Clearing de Informes podrán obtenerlo gratis por un período limitado y así evitar el pago de $ 540 que normalmente se debe abonar para realizar la gestión. El plazo para averiguar de manera gratuita si se está en el Clearing comenzó el miércoles 15 de julio y se extenderá hasta el martes 21 de julio, un total de siete días.

El servicio que permite observar el Clearing de Informes es MiClearing, ofrecido por la empresa Equifax, y se puede acceder siguiendo unos pocos y sencillos pasos.

"¿Cómo saber si estoy en el Clearing?" es una pregunta muy frecuente entre los uruguayos. La ley 18.331 de Protección de Datos Personales establece que cada persona tiene el derecho a acceder a su información y el derecho a corregirla en caso de constatar que es errónea. Esto es gratuito cada seis meses y la empresa debe dar la información dentro de los cinco días hábiles después del pedido.

Paso a paso: cómo saber de manera gratuita si estás en el Clearing

También se puede hacer la solicitud más de una vez, pero ahí tiene un costo por parte de Equifax. Durante este período de siete días, hasta el martes 21 de julio, se puede revisar esta información gratis siguiendo estos pasos:

Ingresar a www.clearing.com.uy/personas Hacer clic en la opción gratis de “MiClearing: Reporte que contiene información de tu comportamiento comercial y crediticio” En la próxima página, llenar los datos de número de cédula, celular y correo electrónico. También aceptar los términos y condiciones, como también el consentimiento para validar la identidad y utilización de información. Ahí, el sistema enviará un código de verificación a su número de celular. Ingresar el código de verificación en la celda que dice “Ingresá el código” Dar clic a “obtener” para recibir el cupón que hace gratis este proceso. Validar su información siguiendo el cuestionario que genera la página. Una vez que se le da clic a “Validar”, la página cargará su reporte.

¿Cuánto tiempo se puede estar en el Clearing?

Por ley, las operaciones incumplidas van a poder estar registradas en cualquier base de datos comercial o crediticia, como es la de Equifax Clearing de Informes, por un plazo de 5 años contados desde su incorporación. Si vencido ese plazo, la operación aún sigue incumplida, el acreedor podrá solicitar a Equifax, por única vez, su nuevo registro por otros 5 años.

El Clearing se fundó en el año 1954 y en sus inicios surgió a partir de comerciantes que empezaron a tener problemas de clientes que no pagaban, entonces iban anotando los nombres de esas personas en un cuaderno y después compartían esa información con otros comerciantes.

Edificio de Equifax, que gestiona el Reporte Clearing de Informes de Uruguay. Foto: Equifax.

Desde el año 2001 esa base de datos es manejada por Equifax, una compañía global, instalada también en Uruguay, que lo que hace es manejar información comercial y crediticia de las personas, para luego informar a diferentes empresas sobre su solvencia patrimonial o crediticia.

¿Qué se debe hacer para salir del Clearing?

La ley 18.331 habilita a que las operaciones canceladas (es decir que se pagaron) permanezcan registradas en la base de datos, con expresa mención de ese hecho, por un plazo máximo de cinco años a contar desde la fecha de la cancelación. Pero, según señala Equifax Clearing de Informes en su web se "mantiene esa información como 'operación cancelada con atraso' por un plazo de tres años y no de cinco años siempre contados desde el día de su efectiva cancelación". Es decir, para "salir del Clearing", hay que esperar a que se cumplan tres años desde que efectivamente se canceló la deuda por la que se había atrasado.

Tarjetas de crédito.

¿Cómo recibir alertas gratis sobre cambios en el informe crediticio?

Equifax también ofrece la posibilidad de que una persona reciba alertas gratis de las modificaciones en su informe comercial y crediticio.

Para realizar la gestión, se debe hacer clic en este enlace. Luego, seguir estos pasos:

